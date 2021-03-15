Страны СНГ возобновят совместные культурные проекты в очном формате

Государства СНГ ко второй половине текущего года могут вернуться к полноценному сотрудничеству в очном формате в культурной, научной и гуманитарной сферах. Об этом заявил журналистам в Москве специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Михаил Швыдкой.

"В этом году, надеюсь, до лета мы закончим онлайн-режим и перейдем к реальным мероприятиям. Думаю, первым таким большим мероприятием станет форум научной и творческой интеллигенции стран Содружества. Мы его планировали провести в Узбекистане, думаю, так и будет", - отметил Михаил Швыдкой.

Как заявлено, в планах еще более сотни мероприятий, которые пришлось перенести с прошлого года на 2021-й. Они должны состояться в ряде стран Содружества. В частности, в Кыргызстане, намечается проведение Иссык-Кульского форум молодых интеллектуалов.

"Думаю, что вторая половина года будет очень насыщенной, потому что все очень соскучились друг по другу", - говорит спецпредставитель российского президента. По его словам, на одном из совместных мероприятий состоится вручение очередных гуманитарных премий СНГ "Звезды Содружества". Она ежегодно присуждается, как заявлено, за "наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран СНГ, так и Содружества в целом". Лауреатами этой премии неоднократно становились и кыргызстанцы – представители разных профессий, в 2020 году - профессор кафедры химии Кыргызского государственного университета Адылбек Молдошев.