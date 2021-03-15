Милиция и прокуратура в Ноокате помогли мошенникам скрыться?

Жители Ноокатского района больше года добиваются, чтобы милиция привлекла к ответственности мошенника, который незаконно завладел их автомобилем и скрылся. Пострадавшие сами нашли потерянный автомобиль и настояли, чтобы его поставили на штрафстоянку. Но уже на следующий день следователи позволили вновь увезти автомашину. Омбудсмен Токон Мамытов обратил внимание на эту историю и обращаясь к органам прокуратуры, попросил проследить за законностью действий милиции.

Истоирия началась в 2017 году, когда сын заявительницы купил грузовой "Мерседес Спринтер" за 600 тысяч сомов. Через некоторое время сын решил поменяться на пассажирский бус с неким Айбеком Авазовым. Авазов забрал машину, но свою часть договора не исполнил.

Хотя заявление потерпевших было зарегистрировано в едином реестре преступлений в Ноокатском РОВД, следственных никаких действий не было предпринято. Потерпевшие сами нашли автомашину в Кадамджайском районе. Также выяснилось, что Авазов на следующий же день продал ее за 250 тысяч сомов Айбеку Кайымову. Дальнейшие поиски дали результат: машину нашли в Кадамжайском районе в семье Туйбаевых. Новый владелец показал доверенность, которая была выписана нотариусом в Бишкеке.

Правда, после запроса следователя Ноокатского РОВД выяснилось, что доверенность липовая. Под этим номером значится выписка доверенности на другой автомобиль.

По просьбе потерпевших, "Спринер" поставили на штрафстоянку на время следствия, но уже на следующий день следователь вернул автомашину Туйбаеву, взяв с него расписку, что он обязуется не выезжать на ней и не менять госзнаки. С того времени прошло полтора года, но до сих пор виновные не наказаны, а где находится автомашина неизвестно.

Выслушав заявительницу и изучив ее документы, Омбудсмен КР Токон Мамытов обратился на имя Генерального прокурора КР с просьбой осуществить надзор за соблюдением законности в данном деле. По мнению Омбудсмена, должностные лица Ноокатского РОВД и прокуратуры района не приняли соответствующих мер по установлению виновных лиц и привлечения их к ответственности и способствовали

пропаже указанной машины во второй раз.

Также Акыйкатчы предлагает осуществить тщательный надзор за организацией работы следственных органов по поиску Авазова Айбека Мамасалиевича, который своими действиями причинил моральный и материальный ущерб заявительнице Р.А., ее сыну и внукам, и принять меры в отношении сотрудников милиции и прокуратуры района, оказывают бездействие.