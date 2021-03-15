Погода
$ 84.61 - 84.86
€ 100.75 - 102.12

"В Оше выборы пройдут нечестно". Мырзакматов встретился с президентом

295  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов 12 марта встретился с президентом Садыром Жапаровым. Об этом он завил в интервью в интервью журналисту Адылу Акжол уулу.

По словам бывшего градоначальника южной столицы, глава государства сделал акцент на проведение честных выборов.

"В этой связи хочу отметить, что в Ошской области уже нарушается выборное законодательство. Очень сильно используют админресурс. Поэтому я уверен, что честных выборов не будет. В этой связи мы ответственно заявляем, что необходимо принять соответствующие меры. Если в Бишкеке выборы пройдут честно, то в Оше не так", - сказал Мырзакматов.

Напомним, в Ошский городской кенеш баллотируются 702 кандидата от 9 партий. Выборы в местные кенеши Кыргызстана назначены на 11 апреля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398408
Теги:
выборы, Ош, Мелис Мырзакматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  