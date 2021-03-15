"В Оше выборы пройдут нечестно". Мырзакматов встретился с президентом

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов 12 марта встретился с президентом Садыром Жапаровым. Об этом он завил в интервью в интервью журналисту Адылу Акжол уулу.

По словам бывшего градоначальника южной столицы, глава государства сделал акцент на проведение честных выборов.

"В этой связи хочу отметить, что в Ошской области уже нарушается выборное законодательство. Очень сильно используют админресурс. Поэтому я уверен, что честных выборов не будет. В этой связи мы ответственно заявляем, что необходимо принять соответствующие меры. Если в Бишкеке выборы пройдут честно, то в Оше не так", - сказал Мырзакматов.

Напомним, в Ошский городской кенеш баллотируются 702 кандидата от 9 партий. Выборы в местные кенеши Кыргызстана назначены на 11 апреля.