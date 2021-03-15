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Аида Исмаилова: Мир уже не будет прежним

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- Бакыт Басарбек
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Мир уже не будет прежним, пандемия внесла свои изменения и дополнения в национальное законодательство, которые нужно инициировать у нас, так как это было сделано в России. Особенно это касается трудового кодекса, страхования граждан и работников определенных сфер. Об этом ранее на Круглом столе "Кыргызстан-как выйти из цикла нестабильности" заявила экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, в Кыргызстане 2020 год оказался сложным не только с санитарно-эпидемиологической точки зрения, но и с экономической;, а также и с политической.

"Политический кризис явился следствием экономического, когда после локдауна или ЧП многие субъекты малого и среднего бизнеса понесли убытки. В нашей стране широко развиты сферы услуг и торговли, и именно их больше всего коснулись ограничительные меры, которые лишили их клиентов. Также сфера образовательных услуг (частные детсады, школы, университеты) понесла убытки.

В то же время хочу отметить, что задачей государства является обеспечение безопасности населения и здоровье граждан. В настоящее время политическая ситуация стабилизировалась, что дает основание для экономической стабилизации и инвестиционной привлекательности.

Наши трудящиеся граждане возобновили свою деятельность в России, также Кыргызская Республика включена в программу по признанию лабораторных тестов "Путешествую без Covid-19". Также мы надеемся на получение российской вакцины Спутник-V, которая уже зарегистрирована у нас в стране в необходимых объемах.

К сожалению, вирус мутирует, появляются новые штаммы, но, думаю, что совместными усилиями, особенно с партнерами по ЕАЭС, нам удастся преодолеть современные вызовы.

Летом, как известно, самолетом МЧС РФ нам была доставлена помощь в виде медицинского оборудования (портативные рентген-аппараты, ПЦР тесты, лекарственные средства и др.). Также Российская Федерация передала нам две мобильные лаборатории, несколько сот тысяч ПЦР-тестов. Кроме этого, российские врачи более месяца отработали на передовой вместе с нашими докторами", - сказала Аида Исмаилова.

Экс-вице-премьер убеждена, что мир уже не будет прежним, пандемия внесла изменения и дополнения в национальное законодательство, которые нужно инициировать в Кыргызстане и как это было сделано в России.

"Особенно изменения нужны в части трудового кодекса, страхования граждан и работников определенных сфер. Меры по предупреждению роста безработицы в нашей стране были предприняты путем создания Фонда Развития Навыков. Также проводится мониторинг по востребованным профессиям. Например, выяснилось, что в стране недостаточно эпидемиологов и лаборантов. Соответственно, увеличилось количество бюджетных мест на эти специальности в медицинских вузах. Необходимо развивать академическое и научное сотрудничество между нашими студентами, аспирантами, профессорами для развития отечественной науки, в частности, здравоохранения и экологии.

Развитие, в целом, предполагает спады и подъемы. Прошлый год для всего мира обозначил сферы, которым нужно уделить особое внимание. Политический кризис имел место во многих странах, в том числе и, в так называемых, развитых демократиях. С точки зрения, что политика – это продолжение экономики, в нашей стране нам необходимо создавать благоприятный инвестиционный климат и рабочие места для наших граждан. Ну, а благополучие в регионе ЦА и странах ЕАЭС является прямым интересом наших стран", - отметила она.


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URL: https://www.vb.kg/398416
Теги:
Россия, Аида Исмаилова, Кыргызстан, коронавирус
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