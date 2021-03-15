Садыр Жапаров принял министра просвещения России Сергея Кравцова

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, принял министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетах и перспективах кыргызско-российского сотрудничества в образовательной сфере.

Глава государства с удовлетворением отметил, что между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством просвещения Российской Федерации достигнуты договоренности в строительстве школ, обеспечении учителями–волонтерами, подготовке учителей в вузах России, повышении квалификации педагогов и обмену опытом по преподаванию отдельных предметов.

Садыр Жапаров выразил поддержку содействию российской стороны в строительстве сети школ в каждом регионе, в городах Бишкек и Ош.

Он добавил, что после визита в Российскую Федерацию было дано поручение полномочным представителям Правительства страны в регионах проработать вопрос по данному направлению.

Президент особо отметил, что разработан План первоочередных действий по строительству, созданию и функционированию в Кыргызстане совместных общеобразовательных школ, осуществляющих обучение на русском языке. Добавил, что реализация данного плана ускорит подписание Межправительственного соглашения об условиях создания, строительства и функционирования совместных общеобразовательных школ.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что сегодня с министром образования и науки КР Алмазбеком Бейшеналиевым подписан совместный Протокол о сотрудничестве, который будет способствовать усилению постоянного контакта на уровне министерств.

Сергей Кравцов также отметил, что при реализации образовательных проектов очень важно учитывать национальный компонент - национальный язык, историю и традиции страны.

Он выразил готовность расширения программы привлечения российских учителей в школы Кыргызстана для усиления обмена опытом в данном направлении. На сегодняшний день 29 российских учителей находятся в школах г. Ош.

Сергей Кравцов выразил заинтересованность в опыте Кыргызстана по организации работы учителей в сельской местности, отметил важность взаимообмена в данном направлении.

Кроме того, министр просвещения России передал Президенту Садыру Жапарову сертификат - путевку для 150 детей республики в международный детский центр "Артек".

Президент Садыр Жапаров выразил надежду на то, что тесное сотрудничество между двумя министерствами в сфере образования будет продолжено и передал слова благодарности Президенту России Владимиру Путину за поддержку отечественной системы образования страны.