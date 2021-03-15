В Турции начинают вакцинацию от COVID-19 персонала в турсекторе

При координации Министерства культуры и туризма Турции, Министерства здравоохранения Турции и Агентством по продвижению и развитию туризма Турции (TGA), в Турции началась реализация программы по регистрации вакцинации от COVID-19 персонала, задействованного в туристическом секторе. Программа была запущена в рамках Программы "Сертификации Безопасного Туризма", чтобы приветствовать иностранных путешественников в предстоящем туристическом сезоне и одним из приоритетов остается гарантия здоровья и безопасности сотрудников туристической отрасли и ее жителей.

С момента запуска "Программы сертификации безопасного туризма" в июне 2020 года, Турция соблюдает строгие правила в отношении здоровья и безопасности и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности. Перед открытием туристического сезона, Министерство Культуры и Туризма Турции начало работу по включению сотрудников туристического сектора в программу вакцинации, чтобы туристические услуги в стране оставались открытыми в течение всего года. Программа вакцинации будет тщательно выполняться при координации с Министерством Здравоохранения и Министерством Труда. В рамках программы в первую очередь будут вакцинированы работники объектов размещения, ресторанов, гидов, туристических агентств, которые зарегистрированы по Программе "Сертификации Безопасного Туризма".

При сотрудничестве Министерства Культуры и Туризма с Министерством Здравоохранения недавно была запущена платформа, на которой туристические учреждения могут регистрировать своих сотрудников для вакцинации. Платформа охватывает всех ключевые структуры индустрии туризма в рамках Программы "Сертификации Безопасного Туризма", включая объекты размещения, рестораны, туристические и трансферные транспортные средства и гидов. Официальные представители туристических объектов смогут зарегистрировать своих действующих сотрудников.

В рамках продолжающихся усилий по борьбе с Covid-19 и дальнейшего укрепления позиции как одного из самых безопасных направлений в мире, Турция продолжает инвестировать в Программу "Сертификации Безопасного Туризма", которая является одним из первых и наиболее успешных примеров. Страна расширила сферу применения практики и сделала ее обязательной для жилых помещений с 30 и более комнатами. К настоящему времени сертифицировано более 8000 объектов.

Поскольку страна ожидает V-образного восстановления в туристической сфере, персонал, работающий в сфере туризма является приоритетным и будет вакцинирован в первую очередь. Турция принимает все меры для того, чтобы в 2021 году она оставалась здоровым и безопасным туристическим направлением для международных путешественников.