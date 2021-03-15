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Тела погибших под Сургутом детей-кыргызстанцев отправляют на родину

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- Евгений Денисенко
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Тела мальчика и девочки, уроженцев Кыргызстана, которые погибли в Сургуте при пожаре, должны отправить 16 марта на родину. Об этом проинформировали местные СМИ.

Трагедия эта, напомним, произошла утром 11 марта недалеко от Сургута, на территории дачного кооператива "Здоровье". В результате пожара в частном доме погибли несовершеннолетние граждане Кыргызстана А.А. и А.М., восьми и пяти лет. Они проживали в съемном жилье вместе с матерью и бабушкой и на момент происшествия находились одни, без присмотра взрослых.

Как рассказали в посольстве КР в РФ, которое через свою канцелярию в Сургуте занималось выяснением обстоятельств случившегося, мать, работающая в одной из клининговых компаний Сургута, с утра отправилась на работу. А бабушка, по имеющейся информации, находилась в больнице после операции.

"Небольшое строение на улице Брусничной загорелось в девять утра. Дети 5 и 8 лет в этот момент находились дома одни. Они спали. Пожарные нашли брата и сестру рядом, девочка крепко обнимала мальчика. Мама детей в этот момент уже была на работе в торговом центре. Она прибежала на место происшествия в шоковом состоянии, женщине потребовалась помощь медиков", - сообщает ресурс "Ugra-news.ru".

Следственный комитет по Ханты-Мансийскому округу - Югре возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Канцелярия посольства КР в РФ и местная кыргызская диаспора помогли в организации вывоза тел погибших детей в Кыргызстан.

По информации "Ugra-news.ru", выяснилось, что их отец находится в самом Кыргызстане, будучи депортированным за административное нарушение.


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URL: https://www.vb.kg/398421
Теги:
миграция, пожар, Кыргызстан
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