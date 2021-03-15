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Партии, баллотирующиеся в БГК, получили свои порядковые номера в бюллетенях

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- Оксана Гут
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Определена очередность партий в бюллетене на выборах в Бишкекский городской кенеш. Сегодня, 15 марта, Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку среди политических партий, зарегистрированных на выборы в местные кенеши.

Очередность политических партий в избирательных бюллетенях по результатам жеребьевки:

  1. п/п "Улутман"
  2. п/п "Ыйман Нуру"
  3. п/п "Наш народ"
  4. п/п "Демократическое движение Кыргызстана"
  5. п/п "Замандаш"
  6. п/п "Улуу-Журт"
  7. п/п "Ишеним"
  8. п/п "Свобода выбора"
  9. п/п "Власть народа"
  10. п/п "Партия коммунистов Кырызстана"
  11. п/п "Социал-демократы"
  12. п/п "Ата-Журт Кыргызстан"
  13. п/п "Республика"
  14. п/п "Айкол Кыргызстан"
  15. п/п "Народно-демократическая партия Кыргызстана"
  16. п/п "Тынчтык"
  17. п/п "Кыргызстан"
  18. п/п "Партия зеленых Кыргызстана"
  19. п/п "Ак Бата"
  20. п/п "Социалистичекая партия Кыргызстана"
  21. п/п "Бутун Кыргызстан"
  22. п/п "Эмгек"
  23. п/п "Реформа"
  24. п/п "Ынтымак"
  25. п/п "Патриот.

В жеребьевке участвовали уполномоченные представители зарегистрированных политических партий, представители средств массовой информации, а также общественные наблюдатели.

Также в эти дни территориальные избирательные комиссии в 28 городах республики проводят жеребьевку по определению номера в избирательном бюллетене среди политических партий, зарегистрированных на выборы в городские кенеши.


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URL: https://www.vb.kg/398422
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, партии, Кыргызстан, Депутат
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