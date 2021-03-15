Партии, баллотирующиеся в БГК, получили свои порядковые номера в бюллетенях

Определена очередность партий в бюллетене на выборах в Бишкекский городской кенеш. Сегодня, 15 марта, Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку среди политических партий, зарегистрированных на выборы в местные кенеши.
Очередность политических партий в избирательных бюллетенях по результатам жеребьевки:
В жеребьевке участвовали уполномоченные представители зарегистрированных политических партий, представители средств массовой информации, а также общественные наблюдатели.
Также в эти дни территориальные избирательные комиссии в 28 городах республики проводят жеребьевку по определению номера в избирательном бюллетене среди политических партий, зарегистрированных на выборы в городские кенеши.