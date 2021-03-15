Партии, баллотирующиеся в БГК, получили свои порядковые номера в бюллетенях

Определена очередность партий в бюллетене на выборах в Бишкекский городской кенеш. Сегодня, 15 марта, Бишкекская территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку среди политических партий, зарегистрированных на выборы в местные кенеши.

Очередность политических партий в избирательных бюллетенях по результатам жеребьевки:

п/п "Улутман" п/п "Ыйман Нуру" п/п "Наш народ" п/п "Демократическое движение Кыргызстана" п/п "Замандаш" п/п "Улуу-Журт" п/п "Ишеним" п/п "Свобода выбора" п/п "Власть народа" п/п "Партия коммунистов Кырызстана" п/п "Социал-демократы" п/п "Ата-Журт Кыргызстан" п/п "Республика" п/п "Айкол Кыргызстан" п/п "Народно-демократическая партия Кыргызстана" п/п "Тынчтык" п/п "Кыргызстан" п/п "Партия зеленых Кыргызстана" п/п "Ак Бата" п/п "Социалистичекая партия Кыргызстана" п/п "Бутун Кыргызстан" п/п "Эмгек" п/п "Реформа" п/п "Ынтымак" п/п "Патриот.

В жеребьевке участвовали уполномоченные представители зарегистрированных политических партий, представители средств массовой информации, а также общественные наблюдатели.

Также в эти дни территориальные избирательные комиссии в 28 городах республики проводят жеребьевку по определению номера в избирательном бюллетене среди политических партий, зарегистрированных на выборы в городские кенеши.