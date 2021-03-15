Пограничники КР задержала нарушителей госграницы

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали нарушителя государственной границы и пресекли незаконный перегон скота через госграницу. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, в местности Төбө-Коргон Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники обнаружили и задержали гражданина Республики Узбекистан С.А., 1981 г.р., который направлялся из Узбекистана в Кыргызстан вне пункта пропуска.

Также в период с 8 по 15 марта пограничники пресекли 3 попытки незаконного перегона скота через Государственную границу из Кыргызстана в сопредельные государства.

- В местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали гражданина Кыргызской Республики 1976 г.р., который пытался нелегально, вне пункта пропуска перегнать на территорию Узбекистана 2 головы крупнорогатого скота. В селе Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области задержали гражданина КР, который намеревался нелегально переправить на территорию Узбекистана 6 голов крупнорогатого скота голштинской породы. В селе Алма-Базар Лейлекского района Баткенской области задержаны лица, которые пытались перегнать 1 голову украденного крупнорогатого скота на территорию Таджикистана. По предварительным данным, стоимость задержанного скота составила около 750 000 сомов, - говорится в информации.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.