Погода
$ 84.61 - 84.86
€ 100.75 - 102.12

Пограничники КР задержала нарушителей госграницы

199  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали нарушителя государственной границы и пресекли незаконный перегон скота через госграницу. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, в местности Төбө-Коргон Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники обнаружили и задержали гражданина Республики Узбекистан С.А., 1981 г.р., который направлялся из Узбекистана в Кыргызстан вне пункта пропуска.

Также в период с 8 по 15 марта пограничники пресекли 3 попытки незаконного перегона скота через Государственную границу из Кыргызстана в сопредельные государства.

- В местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники задержали гражданина Кыргызской Республики 1976 г.р., который пытался нелегально, вне пункта пропуска перегнать на территорию Узбекистана 2 головы крупнорогатого скота. В селе Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области задержали гражданина КР, который намеревался нелегально переправить на территорию Узбекистана 6 голов крупнорогатого скота голштинской породы. В селе Алма-Базар Лейлекского района Баткенской области задержаны лица, которые пытались перегнать 1 голову украденного крупнорогатого скота на территорию Таджикистана. По предварительным данным, стоимость задержанного скота составила около 750 000 сомов, - говорится в информации.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398423
Теги:
граница, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  