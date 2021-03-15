Кыргызская диаспора в РФ хочет помогать ведомствам КР

Наладить непосредственное взаимодействие с госструктурами Кыргызстана – такую задачу, в числе других приоритетов, ставят перед собой в Общероссийском Кыргызском конгрессе. А с некоторыми ведомствами, по словам президента ОКК Кубанычбека Кожоева, уже прошли переговоры на эту тему.

"В России сегодня трудится, являясь ее гражданами, много соотечественников, в различных сферах, на различных должностях, в бизнесе. У них налажены связи не только с руководством своих ведомств, с российскими компаниями, но и с госадминистрациями в регионах, с местной общественностью. Так что потенциал у диаспоры, в том числе у нашего конгресса, отделения которого действуют уже в большинстве российских областей, краев, республик, достаточно серьезный. И кыргызстанцы-россияне искренне хотят, используя имеющиеся у них возможности, помогать своей родине в решении стоящих перед ней проблем", - говорит Кожоев.

"В минувшие годы, - продолжает он, - мы неоднократно предлагали свое содействие властям республики в укреплении и расширении многостороннего кыргызско-российского сотрудничества, выступали с конкретными проектами. К сожалению, все эти инициативы зачастую оставались без ответа или не получали должной поддержки. Но сейчас мы видим со стороны нового руководства страны, его команды иное отношение. На нас самих выходят с предложениями о взаимодействии, и мы, конечно, с готовностью откликаемся на них".

Так, по словам Кубанычбека Кожоева, возможности такого партнерства он в минувшие дни уже обсудил с руководством республиканских министерств сельского, водного хозяйства и развития регионов, культуры, информации, спорта и молодежной политики, рядом других госструктур. В ходе таких переговоров, отмечает глава Общероссийского Кыргызского конгресса, наметились и точки совместного приложения сил.

"К примеру, кыргызским сельхозпроизводителям мы готовы помогать в продвижении их продукции на российские рынки. Широкое поле для совместной деятельности открывается и в культурной сфере. Тем более, что, как известно, предусматривается перенос на нынешний год ряда мероприятий, намечавшихся в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России. Таковым, как известно, был объявлен 2020-й, однако пандемия вынудила тогда отказаться от первоначальных планов. Много идей по этому поводу имелась и у нашего конгресса, и теперь, хочется верить, появится возможность для их воплощения в жизнь. У кыргызской диаспоры в России есть свои художественные коллективы, национальная атрибутика, от костюмов до юрт, спортивные команды. И нам по силам активно участвовать в популяризации здесь культуры и традиций кыргызского народа", - считает Кожоев.