Топ-7 молодых видных политиков Кыргызстана

Молодежь в Кыргызстане за последние годы очень активизировалась и стала более политизированной. Особенно это стало заметно в период выборов в парламент, а теперь и в местные кенеши. Мы решили собрать топ-7 наиболее заметных молодых политиков Кыргызстана.

1. Тилек Токтогазиев – предприниматель, который специализируется на агропромышленности.

В мае 2019-го выдвинут кандидатом на пост министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации от парламентской фракции "Бир Бол", но главой министерства стал Эркинбек Чодуев. Токтогазиев баллотировался в парламент от партии "Ата Мекен"на парламентских выборах 2020года. На волне октябрьских событий 100 дней проработал на посту главы министра сельского хозяйства.

2. Айжан Чыныбаева – предприниматель.

Является экспертом, бизнес-тренером по ресторанному и отельному бизнесу, тренером по личностному росту и позитивному мышлению; ментором программы Ассоциации социального предпринимательства, ОО "Женского форума "Курак" и молодежных региональных проектов по социальному и женскому предпринимательству. С осени 2020 года - вице-мэр Бишкека, была кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша.

3. Атыр Абдрахматова- бывший заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. В 2010 году была Членом Конституционного совещания, с 2003 г. участвовала в процессах выборов различного уровня, а также в процессах проведения референдумов. 16 октября 2020 года Атыр Абдрахматова написала на своей странице в Фейсбуке о своем уходе из ЦИК и выложила фотографию своего заявления. В своем заявлении она написала, что парламентские выборы от начала и до конца прошли с многочисленными нарушениями со стороны Центризбиркома.

4. Мирлан Орозбаев– председатель партии "Улуу Журт". В 2015 году был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Руководитель предвыборных штабов кандидатов в президенты на выборах 2017, 2020 и 2021 годов. Основатель общественного благотворительного фонда "Ыйык Жол", организации "Международная Ассамблея Молодежи", юридической компании "Юрдикт". Также является организатором волонтерского движения для оказания гуманитарной помощи населению Кыргызстана во время пандемии. Ведет активную общественную деятельность.

5. Анарбек Катаганов – политический деятель.

С 2018 года был председателем партии "Улуу Журт". Запомнился тем, что организовывал масштабные митинги: "Против урана". "Запретить ввоз некачественного топлива в КР", "Жогорку Кенеш тарасын". Возглавлял отдел пиара предвыборного штаба кандидата в президенты в 2021 году. Вице-президент общественного благотворительного фонда "Ыйык Жол", организации "Международная Ассамблея Молодежи". Во время пандемии, он организовал помощь уязвимым слоям населения.

6. Урмат Джаныбаев - молодой предприниматель, гражданский активист. Стал известен в Кыргызстане после мирного митинга, где его задержали и отпустили после шума в соцсетях. Джаныбаев активно участвует в общественной жизни. Является соорганизатором митинга против добычи урана, участник двух #Реакций, модератор

митинга #Реакция 3.0 против законопроекта, ущемляющего свободу слова.

Во время пандемии, он организовал помощь малоимущим семьям в виде наличных денег, также помогал врачам во время вспышки коронавируса.

7. Бакай Кашкарбаев – гражданский активист. Известен тем, что является активным сторонником действующего президента Садыра Жапарова. Во время октябрьских событий в соцсетях он, буквально, поливал грязью противников Жапарова. Также он принимал участие в мартовском митинге в Бишкеке в его поддержку.