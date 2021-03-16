"В КР после смены руководства шахматисты обрели новое дыхание"

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович прислал кыргызстанским поклонникам этой древней игры поздравительную телеграмму в связи с успешным завершением национального чемпионата. В своем послании он сообщил, что внимательно следил за ходом турнира, увидел немало юных талантов, участвовавших в состязаниях, и отметил, что FIDE будет еще больше поддерживать наших игроков.

Прошедший турнир действительно имел особое значение. В прошлом году старому составу республиканской федерации шахматисты выразили недоверие, избрали других руководителей. И теперь всем было интересно узнать, насколько успешно справляются со своей ролью новый президент Талант Мамытов и его команда. Прокомментировать эту ситуацию корреспондент "Вечернего Бишкека" попросил одного из ветеранов этого вида спорта, международного арбитра Жекшена Алыбаева.

- После смены руководства шахматисты обрели новое дыхание, - отметил он, - исчезли между ними распри, они стали жить большой и дружной семьей, а самое главное, на прошедших республиканских турнирах повысился уровень состязательности, появились новые интересные игроки.

В качестве примера Жекшен Алыбаев рассказал о шахматном клубе из Каракола. Его руководители на собственные средства пригласили гроссмейстера из Узбекистана для проведения тренировок с шахматистами Иссык–Кульской области и поиска юных талантов. В результате несколько представителей этого региона в прошедшем чемпионате добились высоких результатов, а 10–летний караколец Элим Кенешбеков на турнире победил нескольких мастеров спорта.

Но главной неожиданностью состязаний стала битва по классическим шахматам 15– летнего бишкекчанина Азиза Дегенбаева с трехкратным чемпионом республики, победителем многих международных турниров Асылом Абдыжапаром. Азиз до встречи с опытным соперником победил двух международных мастеров, двух мастеров FIDE, нескольких национальных мастеров. Но в матче с Асылом Абдыжапаром юного спортсмена подвело волнение и отсутствие турнирного опыта. На тай–брэйке Асыл Абдыжапар сыграл более уверенно, хладнокровно и в итоге стал четырехкратным чемпионом Кыргызстана по классическим шахматам.

Победитель турнира признался журналистам, что эта победа стала для него самой тяжелой.

-Уровень мастерства соперников, особенно молодых, в последнее время заметно вырос, - отметил многократный чемпион. - Юные игроки применяют новые тактические схемы, играют оригинально, смело. Нам, опытным игрокам, есть чему поучиться у них.

Другой известный шахматист, трехкратный чемпион Кыргызстана Семетей Тологон тегин, завоевал бронзовую медаль в турнире по классическим шахматам.

- Не скажу, что я сыграл слабо, - сказал он, - просто соперники лучше меня подготовились к чемпионату.

Но все же ему удалось спасти свое реноме. Он занял первое место по быстрым шахматам, обыграв десять сильных соперников.

В блицтурнире золотую медаль завоевал юный Азиз Дегенбаев, который сумел быстро восстановиться от поражения, нанесенного Асылом Абдыжапаром, и стать первым в этом супербыстром шахматном ристалище.

В женском турнире по классическим шахматам никаких неожиданностей не произошло. Победительницей состязаний стала многоопытная Бегимай Заирбек кызы. "Серебро" - у Александры Самагановой. Саша могла бы подняться и на высшую ступень пьедестала почета, но она вынуждена сочетать спорт с работой, а потому времени на тренировки остается не так много. А ведь во всех странах ведущие шахматисты получают достойные стипендии, и поэтому все силы сосредоточивают только на любимой игре. Навряд ли наши поклонники Каиссы при сложившейся практике смогут достойно выступать на международных соревнованиях. У них для достижения больших побед в спорте нет ни времени, ни сил.

А вот в турнире по быстрым шахматам первенствовала юная Айжан Алымбай кызы, она на одно очко опередила всю ту же Александру Самаганову. Айжан сумела продемонстрировать искрометную, неожиданную для соперницы игру.

Блиц–победу праздновала Бегимай Заирбек кызы. Впрочем, ее превосходство над соперницами определилось лишь в последнем туре. Вполне могла занять первое место и 13–летняя Айжан Съездбекова, но девочка не справилась с напряжением и стала второй.

Титулы "Открытие чемпионата" были присуждены Азизу Дегенбаеву и Аяне Абаевой. Призы под названием "Юная надежда" получили Элим Кенешбеков и Айжан Съездбекова.

Нужно отдать должное президенту Федерации шахмат Кыргызской Республики Таланту Мамытову за создание шахматистам во время проведения чемпионата всех необходимых условий. Кроме того, он сумел найти 250 тысяч сомов для награждения победителей и призеров национального чемпионата. Сумма, конечно, не очень большая, но все же участникам турнира, как признался один из игроков, было за что бороться.

На торжественной церемонии закрытия чемпионата Талант Мамытов попросил руководителей региональных отделений федерации разрабатывать проекты по развитию этого вида спорта.

- Мы всех их внимательно рассмотрим, - подчеркнул он, - и будем поддерживать. Весомую помощь обещает нам оказать и Международная федерация. Со своей стороны мы сейчас начали тесно работать с Министерством науки и образования по внедрению шахмат в школьные программы, хотя бы факультативно. Наша задача - сделать шахматы по–настоящему народным видом спорта.