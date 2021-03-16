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Детей ждут ограничения. И даже в питании

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- Н Крайнова
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С нынешней недели в Бишкеке поэтапно возобновляется работа подготовительных и старших групп муниципальных детсадов. Но...

Открытие детсадов для многих родителей омрачилось новостью, что в группах смогут принимать только по 10 человек.

Неужели мэрия пытается сэкономить на питании детей? Но чиновники отрицают это предположение.

- Ограниченное количество детей никак не связано с экономией средств. Мы возобновляем работу на основании алгоритма, утвержденного министерствами здравоохранения и образования: для дошкольных общеобразовательных организаций - не более 8–10 человек в группе. Будут соблюдаться все пункты санитарных требований, в том числе и соблюдение социальной дистанции. Конечно, в игровой форме. Если территория детсада будет позволять, станут открывать дополнительно подгруппы и дежурные группы, средние и младшие, - сообщили корреспонденту "ВБ" в управлении образования мэрии.

По данным мэрии, в столичные детсады должны пойти около 5 тысяч дошколят из 25 тысяч зачисленных в дошкольные заведения. Когда же остальные дети смогут пойти в детсады?

- Далее будем смотреть по эпидситуации, по статистике заболевших. Центр госсанэпиднадзора Бишкека и городское управление здравоохранения будут вести мониторинг по заболеваемости ОРВИ. Если цифры будут низкие, то сможем поэтапно добавлять численность ребят и групп. Детсады будут работать и летом, - отмечают специалисты управления образования.

И еще один вопрос, который волнует родителей: чем детей будут кормить? В последние месяцы цены на продукты питания растут как на дрожжах.

В управлении образования корреспонденту "ВБ" сообщили, что районные центры образования уже провели конкурсы по обеспечению продуктами питания детсадов.

А в отделе контроля организации питания и госзакупок управления образования сообщили, что на питание детей в детских садах предусматривается 60 сомов в день на ребенка. Из горбюджета выделяется 30 сомов, и столько же оплачивают родители.

Предусмотрено четырехразовое питание. На завтрак - молочная каша, на обед - суп и второе, на полдник - печенье или булочки с соком, кефиром или компотом, на ужин - каша.

Ежедневно в меню включаются: молоко, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, растительное и сливочное масло, сахар, соль, компоты. А йогурт, творог, рыба, яйцо, сыр - один раз в неделю. Как видим, фруктов в списке нет. Увы.

Специалисты отмечают, что в связи с подорожанием в основном используется мясо кур, рыба, говядина, а также мясозаменяющие продукты - яйцо и фасоль.

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского горкенеша тоже поднимали тему скудного детсадовского меню. Депутаты горкенеша считают, что 60 сомов явно мало для питания детей. Эта сумма не меняется с 2014 года.

- Наверное, до пандемии на эту сумму внатяжку еще можно было кормить детей. Но идет инфляция, сейчас цены на продукты резко поднялись. Поставщики будут отказываться от участия в тендерах. Или же на эти деньги можно будет только обедом кормить. Ребенок останется без завтрака, полдника, или не будет полноценного рациона, витаминов, - опасается депутат горкенеша Казыбек Эргешов.

Он предлагает увеличить сумму на питание детей в детсадах и школах: 50 сомов государственные плюс родительские 50 сомов.

- Этот вопрос стоит на контроле. Мы писали в мэрию, делали расчеты. Горбюджет еще не утвердили. Надеемся, что наши расчеты по питанию будут утверждены, - сообщили корреспонденту "ВБ" в управлении образования.

Как говорит первый вице–мэр Алмаз Бакетаев, ежегодно в бюджете на питание детей в школах и детсадах предусматривается 465 миллионов сомов, из них около 350 миллионов финансируется из бюджета, остальные за счет родителей.

- Если сейчас резко поднять тарифы, надо еще миллиард сомов. Где мы его найдем? Наше предложение - поэтапное увеличение, может, раз в полугодие. В течение двух–трех лет и приведем к норме. Внутри системы есть потенциал, но там есть и серые схемы, можно экономить, провести оптимизацию, - сказал Бакетаев.

О каких серых схемах он говорит, нетрудно догадаться. В разные годы неоднократно поднималась тема детского питания. Нередко при помощи родителей проводились проверки пищеблоков в детсадах. Проверяющие обнаруживали в молоке кишечную палочку, а вместо сливочного масла - дешевый маргарин. Многие поставщики доставляли некачественную продукцию, причем по завышенной цене.

Есть и другие лазейки, например вместо риса "Элита" - продукт, больше похожий на сечку, вместо качественного картофеля высшего сорта - сгнившие остатки, а сухофрукты - заплесневевшие.

Не окажется ли повышение суммы на детское питание на руку участникам серых схем, а до детей дойдут опять крохи?

На питание детей в дошкольных учреждениях предусматривается 60 сомов в день на ребенка. Из горбюджета выделяется 30 сомов, и столько же оплачивают родители.


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URL: https://www.vb.kg/398435
Теги:
детский сад, Бишкек, карантин
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