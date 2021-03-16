Долог день до вечера, когда есть нечего

Пятница. Моросящий дождь и липкий снег. Люди мокнут, но терпеливо ждут своей очереди. Большинство - женщины с уставшими глазами. Сейчас им дадут продукты, а вечером в их доме запахнет вкусной едой, дети уснут сытыми. Эти люди опомниться не успели, как голод стал их страшной реальностью. Но мы с вами можем дать им передышку в изнурительном марафоне по поиску хлеба насущного.Еженедельно в социальном отделе православной церкви выдают продуктовые наборы людям, для которых еда стала наивысшей ценностью. Ситуации у всех разные, но выжить без помощи они сейчас не способны. Но для того, чтобы им дать продукты и детские молочные смеси, нужно сначала их где–то взять. Поэтому соцотдел и просит: помогите нам помогать! Как помочь - в конце статьи. Сейчас же немного о тех, кто нуждается в вашей поддержке.

Семья–то большая, да мама - одна

Мария Лущинина носит маску не снимая. Не потому, что боится коронавируса, просто так легче всего скрывать побои, обезобразившие лицо.

- Смотрите, губа разбита, выбили три зуба. Поэтому и ушла от "хозяев" фермы. Заявление не писала, понимаю же, что бесправная. Они озлобятся, натравят на меня органы опеки, могут и детей забрать. Боюсь этого больше всего, - признается женщина, приподнимая маску и показывая увечья.

Мария и ее сынишки обитают сейчас на Ошском базаре, ночуют в гостиницах. Женщина признается, что приехала из Сосновки, где жила практически в рабстве - батрачила за еду. Но потом решила, что попытает счастья в столице, перебралась сюда с детьми. Работать приходится много, но на еду все равно не хватает, деньги уходят на оплату посуточных квартир. Условия там - аховые, но на большее денег просто нет.

- Туалет и умывальник - на улице. Помыться негде, ходим раз в неделю в платную баню по соседству. Но зато есть общая кухня, где можно приготовить детям еду. Продукты, которые получаем в церкви, растягиваем на две недели, а куда деваться? - вздыхает женщина.

Мария расписывается в ведомости, а ее мальчишки уже радостно копошатся в пакете - ищут что–нибудь вкусненькое, чтобы сразу перекусить.

Следом за Машей заходит Марина Шостева - приехала за продуктами из Токмака, оставив дома старших детей с грудным ребенком. Помогать Марине некому, мать–одиночка по всем фронтам. За спиной у женщины мнется с ноги на ногу ее подруга - робко спрашивает, можно ли и ей получить помощь? Дома трое маленьких детей и больная мама, мужа нет - ушел из семьи, алименты не платит, с детьми не общается.

И таких женщин с каждым месяцем становится больше. Это какая–то страшная тенденция. Мужчины бросают семьи, убегают от проблем, разводятся не только с женами, но и с детьми.

Дильбаркан Корголоева растит троих детей, младший из которых страдает тяжелой формой ДЦП и эпилепсией. Месяц назад женщина вынуждена была отправить старшего сына к родственникам в село, поскольку им просто нечего есть. Сейчас за тяжелобольным братишкой смотрит средняя дочь, когда возвращается из школы. А Дильбаркан бежит мыть подъезды, чтобы заработать хоть какую–то копейку.

У Нургуль Даутовой - семеро детей. Старшие работают с ней на свалке - сортировщиками мусора. В день получают около трехсот сомов на всех. На вопрос: "Где отец детей?" - отвечает коротко: "Ажарашкан". Это слово произносят девять из десяти женщин, получающих помощь в соцотделе. Означает оно: "в разводе". Только это не развод, потому что при разводе мужчина оставляет женщине и детям часть имущества и ежемесячно платит алименты. Но этим женщинам никто ничего не платит. Юристы уверяют, что алименты не полагаются, поскольку брак официально не зарегистрирован, сотрудники соцзащиты отказывают в оформлении пособий, посылая женщин "по месту прописки" - то есть в отдаленные села. Так и живут бесправные, практические нищие женщины и их дети на съемных комнатушках в новостройках. И ходят по фондам и организациям - прося еды и показывая пачку свидетельств о рождении детей–погодок.

Но продукты дают не везде. Чаще учат жизни, укоряя: куда рожали–то столько? Но это только на первый взгляд кажется, что эти женщины могут планировать беременность.

Исповедь Анары: - У меня пятеро детей. Беременна шестым. Муж уехал в село к родителям, сейчас на связь не выходит. Родственники по телефону говорят, что не знают, где он. Пьет, наверное. Я не хотела больше рожать, но муж приходил пьяным и слышать не хотел о контрацепции. Просто делал свое дело, и все. Он в Бишкеке работал таксистом, зарабатывал в день по пятьсот сомов, покупал продукты сам, денег даже на хлеб не давал. Памперсы привозил по одной штуке, только на ночь. А днем требовал, чтобы младшую дочку приучала ходить на горшок. А ей полтора года, иногда случалась "авария". И тогда муж бил меня по лицу ее мокрыми колготками. Я просила у соседок противозачаточные таблетки, спрашивала, как они предохраняются. Оказалось, что у нас полновостройки в таком же положении. Рожать не хотят, но все боятся мужей и свекровок. Соседка, когда поняла, что беременная, стала таскать камни для фундамента нового дома, надеялась, что беременность прервется. Но нет, родила в срок. А домой к родителям мы не можем поехать, кому там нужны? У меня мама с папой младших внуков еще в глаза не видели, у них нет времени в город ездить, а у меня нет денег на дорогу к ним. Так и живу. Сейчас муж ушел, совсем тяжело с продуктами стало, зато спокойно дома, никто не орет, не швыряет посуду. (Анара просила не публиковать ее фото, чтобы не разозлить родственников и мужа.)

P.S. На сегодняшний день в социальном отделе стоят на учете около двух сотен семей, которые реально голодают. Среди них - многодетные родители, матери и отцы–одиночки, люди и дети с инвалидностью, одинокие пенсионеры старше семидесяти лет. Многие встали на учет во время карантина, но до сих пор не смогли вернуться к прежнему уровню жизни.

Каждый из них получает раз в месяц базовый продуктовый пакет, в котором есть растительное масло, мука, сахар, несколько видов круп, макароны, чай, хозяйственное мыло. Когда есть возможность, многодетным выдают яйца, кур, рыбу, сгущенное молоко, и овощи.

Деньги на продукты соцотдел собирает по принципу: "с миру - по нитке" - проводит благотворительные ярмарки, организовывает сбор в социальных сетях и СМИ, напрямую просит о помощи у постоянных друзей милосердия. Но потребность в продуктах растет с каждым месяцем. Поделиться едой может каждый из нас! Вы даже не представляете, как обрадуются именно вашему пакету с гречкой или рисом в семье, где даже простая еда стала роскошью.

Для формирования продуктовых пакетов необходимо:

- растительное масло;

- чай;

- макаронные изделия;

- гречка;

- рис;

- любые крупы;

- сахар;

- мука;

- замороженное мясо кур;

- яйца;

- хозяйственное мыло.

Также можно пожертвовать овощи (только в свежем виде), любые сладости, детские молочные смеси и одноразовые подгузники, в том числе и для "лежачих" подростков (Seni юниор).

Помочь просто:

зачислить средства на электронный кошелек ЭЛСОМ 0550824814 (код агента 12129 - он нужен, если вы будете переводить деньги через мобильное приложение. Для этого в меню нужно выбрать "Покупка товаров и услуг" и ввести код агента. На экране появится надпись miloserdie.kg - можете переводить любую удобную для вас сумму. Для перевода через терминал код агента не требуется). После перевода - прислать СМС на номер 0(550) 824–814 с пометкой "На продукты".

купить самостоятельно и принести продукты в социальный отдел. Он находится на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора по адресу: Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо.

принести на точки сбора интернет–форума Diesel.elcat.kg.

Трудно быть бабушкой

Татьяна Бойко - бабушка, воспитывающая пятерых внуков, у которых умерла сначала мама, а потом, буквально через несколько месяцев, погиб отец. Ребятишки учатся в школе, всегда чистенькие, ухоженные. А вот сама Татьяна всю зиму проходила в плащике и промокающих кроссовках.

- Ничего, я приспособилась уже. На носки надеваю пакеты, завязываю их резинками, а сверху - обувь. Так и хожу. А где взять–то денег на новую обувь, если зимой за свет счета приходят по две тысячи сомов, а еще и уголь покупать нужно. Мне, главное, внуков одеть, чтобы не задразнили одноклассники. Знаете, дети бывают очень жестокими, - рассуждает баба Таня, примеряя обувь, которую нашли для нее на складе соцотдела. Найдя новые полусапожки своего размера, прижимает их к груди и плачет от радости.

Таких бабушек–героинь, как Татьяна Бойко, в соцотделе стараются поддержать в первую очередь. Судьбы у них - фильмы снимать. Но эти женщины просят не афишировать их истории, боятся, что детей могут отнять. Все тепло, заботу и ласку отдают они своим внучатам, стараясь заменить родителей. Но добрым словом детей не накормить, поэтому так важно, что есть в городе места, где можно получить продукты бесплатно.