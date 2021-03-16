У кабмина Кыргызстана появится возможность для внедрения "умных" решений

Премьер-министр КР Улукбек Марипов открыл первую IT EXPO "Connect. KG" в Кыргызстане, прошедшую в формате видеоконференцсвязи.

"На протяжении последних лет развитие IT-сектора в нашей страны вошло в бурную фазу и потребность в проведении сегодняшнего мероприятия уже созрела давно. Сегодня мы становимся свидетелями беспрецедентного развития цифровых технологий и их воздействия на экономический рост, государственное управление, качество услуг, способы ведения бизнеса и образ жизни людей, где технологии трансформируют традиционные сектора экономики, большие данные становятся новым цифровым золотом и искусственный интеллект значительно повышает производительность труда", - передает слова Марипова пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что современная цифровая инфраструктура позволит создать новые платформы взаимодействия между государством, частным сектором и гражданами. Появится возможность для повсеместного внедрения "умных" решений, будь то "умные города", "умные фермы", "умные фабрики" или "умный транспорт".

"Руководством Кыргызской Республики ведется активная работа по принятию среднесрочных и долгосрочных стратегических документов по развитию страны, в которых IT-индустрия займет достойное, приоритетное место. Наш Парк высоких технологий является платформой для молодых стартаперов. Мне отрадно наблюдать за успешными примерами развития инициатив и разработчиков программного обеспечения и услуг, а также за нашими соотечественниками, работающими в международных корпорациях, как Google, Oracle, Amazon, Cybertek, Twitter", - добавил премьер-министр.

Улукбек Марипов подчеркнул, что для стимулирования IT-сектора правительством страны резиденты Парка высоких технологий освобождены от налогов и выплат по страховым взносам в течение 15 лет с момента создания. Кроме того, ставка подоходного налога составляет для резидентов организации всего 5%, а страховые взносы 12% в зависимости от размера среднемесячной заработной платы по всей республике.

На сегодня Парк высоких технологий экспортирует услуги в более чем в 30 стран мира. В этой связи, главной целью мероприятия является достижение конкретных результатов в виде создания действенной платформы, которая привлечет необходимое международное внимание к отечественному IT-сектору.

"Надеюсь, что данное мероприятие станет возможностью достигнуть конкретных результатов в виде создания платформы для встречи субъектов бизнеса республики в сфере IT-технологий и ведущих зарубежных IT-компаний с заключением выгодных контрактов", - сказал глава правительства.

Справочно: Кыргызская Республика впервые проводит подобное мероприятие, где собираются участники со всего мира, которые являются ведущими бизнесменами, консультантами, признанными экспертами в сфере IT-индустрии.