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В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

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- Бакыт Басарбек
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Южноафриканский штамм коронавируса выявлен на территории России. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации федеральной службы, в стране зафиксированы два случая южноафриканского штамма. Еще 28 изолятов относятся к британскому варианту, в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского штамма на территории России не выявлено.

Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Позже стало известно, что вакцина от коронавируса AstraZeneca неэффективна против новой разновидности вируса. Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения препаратом англо-шведской фармацевтической компании.


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URL: https://www.vb.kg/398440
Теги:
Россия, коронавирус
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