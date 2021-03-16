В Токтогуле местный житель спас молодую рысь, которая могла погибнуть

В Токтогуле местный житель спас молодую рысь, которая находилась на грани смерти из-за истощения и холода. Историю о спасении большой кошки рассказала президент общественного фонда и деректор зоопарка "Бугу Эне" Салтанат Сеитова.

"Молодая рысь 2020 года рождения примерно 9-10 месяцев осталась без матери( потерялась или что-то случилось с матерью) скиталась очень долгое время без еды. Исхудавшая, ослабленная и замёрзшая пришла к людям в кошару. Молодой человек-хозяин кошары поняв, что перед ним малыш ослабший, одинокий и ищущий пропитания кинул ему немного мяса и вызвал инспекторов экологии. Рысь отловили и срочным порядком доставили ночью к нам", - написала Салтанат Сеитова.

Она отметила, что благодаря оперативно проделанной работе сотрудников Экотехинспекции и ветклиники "Томас", которые посреди ночи приняли спасёныша, есть большая надежда, что малышка выживет. Сейчас она отогревается дома после проделанных процедур