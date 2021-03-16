Эксперты о легализации конопли: снижение преступности, экономическая выгода

В рамках прошедшей в Бишкеке Международной конференции, посвященной вопросу легализации конопли и марихуаны: "Победит ли Кыргызстан бедность с помощью технической, медицинской и рекреационной конопли? Можно ли трансформировать самосознание целой нации?", профессор Женишбек Назаралиев обратился к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, премьер-министру страны, главе парламента и лидерам фракций в Жогорку Кенеше.

Известный доктор по психиатрии предложил:

возродить коноплеводство в Кыргызстане для решения проблемы бедности; декриминализировать каннабис в рамках борьбы с коррупцией; снизить зависимость от импорта продовольствия и текстиля за счет внедрения конопли в легкую и пищевую промышленность; обеспечить страну доступными лекарственными средствами из каннабиса.

Организатором мероприятия выступила Всемирная Лига "Разум вне наркотика" и ее Президент – Женишбек Назаралиев. В мероприятии также приняли участие специалисты, ученые, бизнесмены, политики и звезды шоу бизнеса из США, Японии, Чили, Израиля, Чехии, Украины, Грузии, Канады и Нидерландов.

Национальные эксперты также считают, что от этого предложения нельзя просто отмахиваться.

Президент международного общественного объединения 'Иссык-Кульский форум им. Чингиза Айтматова", известный общественный деятель Аскар Айтматов говорит:

"Эта идея заслуживает самого тщательного, внимательного изучения. Здесь необходимо учитывать все аспекты – социальный и экономический аспекты, здравоохранение, здоровье нации. Идея нашего земляка заслуживает самого тщательного внимания и изучения. Я знаю Назаралиева более 20 лет и уверен, что он, когда выдвигал эту идею, руководствовался только желанием помочь нашей стране преодолеть бедность, обеспечить новые рабочие места, поднять экономику", - сказал он.

О том, что предложение Назаралиева надо изучить, говорит и политолог Шерадил Бактыгулов.

"В целом, те идеи, которые раздаются, те предложения, которые выдвигаются с целью развития экономики страны и преодоления уровня бедности, в том числе, например, легализация конопли для технических, рекреационных, медицинских целей, в принципе, заслуживают тщательного внимания. Потому что действительно есть тенденция, когда конопля рассматривается не как тяжелый наркотик. Есть же разные сорта конопли, та же самая конопля идет на изготовление канатов для кораблей, широко применяется в легкой промышленности. В годы Великой Отечественной войны у нас не только опий культивировался, но и были посевы конопли для лекарственных целей. Потом было принято решение, что это не соответствует советскому образу жизни, и посевы уничтожили. Все, что выходило за привычные рамки, считалось запретным.

Безусловно, это требует серьезного медицинского изучения, требует изучения с точки зрения влияния на криминогенную ситуацию и т.д. С учетом всех этих факторов надо делать выводы. На сегодняшний день у нас исследований на эту тему практически не существует. Инициатива заслуживает серьезного изучения на предмет актуальности ее реализации в условиях Кыргызстана", - считает он.

Политолог Марс Сариев увидел в этой идее экономические перспективы для республики.

"Инициатива доктора Назаралиева по легализации конопли, думаю, является своевременной, и на самом деле поможет Кыргызстану выйти из экономического кризиса. Здесь очень важно знать историю развития СССР. В 20-30-е гг., до войны, до 50-х годов конопля была ведущей культурой, начиная от легкой промышленности и заканчивая фармацевтикой. Это очень выгодная культура, если мы посмотрим, конопля, которая содержит мало алколоидов, может применяться в легкой промышленности, для производства очень большого ассортимента продуктов.

Скажем, было бы неплохо выращивать коноплю в медицинских целях, конечно, надо будет следить и ограничивать площади. В Турции, например и в других странах, конопля выращивается в промышленных масштабах в медицинских целях. Кстати, выращивает наш сосед – Узбекистан.

С медицинской точки зрения, как показала последняя международная конференция, больший вред приносят тяжелые наркотики, алкоголь. Конечно, легализовывать коноплю как марихуану для Кыргызстана рано, но в медицинских целях надо обязательно выращивать на особо охраняемых территориях. Это не тяжелые наркотики, не героин, это не выращивание опийного мака. Конопля безопасна, у нас хуже ситуация, скажем, с алкоголем и синтетическими наркотиками. В целом, я поддерживаю это направление как хороший выход из тяжелой экономической ситуации. Но, как я уже сказал, нужен контроль", - считает эксперт.

Директор Ассоциации "Сеть снижения вреда в КР" Сергей Бессонов однозначно согласен с предложением доктора Назаралиева, увидев в нем положительные медицинские аспекты и снижение нагрузки на бюджет республики.

"Я бы отметил медицинскую сторону, потому как мы по роду своей деятельности часто сталкиваемся с людьми, которым это было бы однозначно полезно как лекарство. Сегодня много используют конопляное масло для детей, точно доказано, что больным с эпилепсией марихуана точно помогает. У меня были просьбы больных раком достать траву, марихуана, когда ее курят стимулирует аппетит. И эти люди используют ее, чтобы поесть. Думаю, помимо экономической выгоды, было бы очень полезно использовать коноплю в медицинских целях.

100% уверен, что легализация марихуаны также снизит преступность. По роду своей деятельности мы были в разных странах – в Берлине, Чехии. В Чехии есть очень хорошая доказательная база, они несколько раз то декриминализировали, то усиливали, то вновь декриминализировали марихуану и параллельно отслеживали показатели. Они уверены, ужесточение не несет никакой пользы. И на бюджет нагрузка, потому что людей приходится сажать, трудоспособные люди садятся на шею государству. При этом никаких эффективных программ для лечения каннабиса нет. Никто не лечит от этого, признают вроде как болезнь, начинают лечить, а эффективных способов нет. Доказано, люди, употребляя каннабис, могут быть социализированы, трудиться, у них не проявляется агрессии", - считает он.