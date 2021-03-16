Садыр Жапаров: Кыргызстан останется демократическим государством

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 15 марта дал эксклюзивное интервью "Азаттыку".

В этой беседе глава государства заверил, что, несмотря на конституционные реформы, Кыргызстан останется демократическим государством, а также ответил на вопросы о парламентаризме, оппозиции, анклаве Сох, внешнем долге, делах Камчы Кольбаева и Райымбека Матраимова и затронул другие темы.

"Кыргызстан останется демократическим государством"

"Кыргызстан останется демократическим государством", – заявил Садыр Жапаров, сказав, что "сейчас в стране нет политических гонений".

Отвечая на вопрос о том, есть ли преследование оппонентов власти на примере деле бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, глава государства сказал, что "дело на него было возбуждено уже до президентских выборов, и в отношении остальных 15-16 кандидатов ничего не было".

При этом он добавил, что готов сотрудничать с оппозицией, и рассказал, что общается с видными ее представителями, чтобы ответить на их вопросы о Конституции, внешнем долге, а также выслушать их предложения.

Ответил Садыр Жапаров и на вопросы о правах женщин, сказав, что первопричиной насилия в их отношении являются экономические трудности последних 15-25 лет и усиление процесса миграции:

‒ Дети остались без присмотра, потому что их родители стали мигрантами. И первое поколение этих детей начали создавать семьи. Для того, чтобы восполнить эти пробелы государство будет разрабатывать серьезные программы.

В своей речи президент также подтвердил, что в стране будут соблюдаться свобода слова и личная безопасность журналистов.

"Ответственность за Основной закон будет на Конституционном совещании"

По словам главы государства, "ответственность за Основной закон будет на Конституционном совещании":

‒ Это 98 человек, представляющих разные сферы. Их созвали указом президента, они и принимали решение [по тексту]. Их работа была открытой. В начале, кажется, было около 70 человек, но потом в состав вошли другие желающие и дошло до 98 человек. Подготовив текст, они передали его в Жогорку Кенеш, который, не меняя проект, законом вынес его на референдум. Ответственность, в первую очередь, будет на Конституционном совещании, а потом – на Жогорку Кенеше. И, конечно же, на самом народе. Если граждане не хотят, они могут и не принимать эту Конституцию, могут проголосовать против. Но я думаю, не все проголосуют против. Потому что за 30 лет наше население уже научилось разбираться в политике, многому научилось.

Референдум по проекту новой Конституции пройдет в Кыргызстане 11 апреля, наряду с выборами в местные кенеши. Соответствующий закон президент подписал 12 марта. Днем ранее, 11 апреля, депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли этот законопроект, где из 100 присутствующих парламентариев за проголосовало 94 человека и лишь шестеро высказались против.

Ранее, 10 января вместе с выборами президента прошел также референдум по выбору формы правления, где более 80% пришедших на участки избирателей проголосовали за президентскую систему госустройства.

До проведения этого плебисцита – 20 ноября 2020 года – указом исполняющего на тот момент обязанности президента Таланта Мамытова было сформировано Конституционное совещание, которое и подготовило проект Основного закона, а 2 февраля направило его в Жогорку Кенеш.

Согласно новой версии Конституции, президент получает возможность занимать данный пост два срока по 5 лет. Но избранный в 2021 году глава государства будет работать шесть лет, согласно действующей сейчас Конституции, и это будет считаться его первым сроком.

По новому варианту Основного закона президент будет руководить и исполнительной властью, а вместо правительства будет создан кабинет министров, который будет возглавлять глава администрации президента.

"Информация о предоставлении коридора в анклав Сох неверна"

Рассказал в своем интервью Садыр Жапаров и об итогах совершенного недавно в Узбекистан государственного визита и переговорах, проведенных с лидером этой страны Шавкатом Мирзиеевым.

По его словам, главы двух республик договорились в течение ближайших трех месяцев решить все вопросы по границам. Он отметил, что серьезных разногласий у сторон нет, и 24-25 марта глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев отправится в соседнюю страну, чтобы подписать необходимые документы.

Садыр Жапаров также прокомментировал ситуацию вокруг расположенного на территории КР узбекского анклава Сох, которая в последние дни активно обсуждалась общественностью:

‒ Мы сказали, что откроем авиасообщение в Сох, а также планируем возобновить работу КПП. Но в Интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнения о том, что "будет предоставлен коридор в Сох, откроют дорогу, дадут воду". Это неверная информация. А что касается Ункур-Тоо (Унгар-Тоо), то Шавкат Мирзиеев сказал: мы не будем претендовать, пусть принадлежит вам.

Напомним, утром 13 марта на официальном сайте президента КР появился комментарий пресс-секретаря главы государства Галины Байтерек по итогам госвизита Садыра Жапарова в Узбекистан. В частности, там было отмечено, что "кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу. А узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Унгар-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья".

Вечером того же дня информация была обновлена, причем изменилась не только подача новости, но и написание данной местности, которая в первоначальном виде была как "Унгар-Тоо", а потом стала "Ункур-Тоо". В исправленном варианте заявления говорится, что "кыргызская сторона готова открыть авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. В свою очередь узбекская сторона готова более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора между жителями приграничья".

На следующий день, 14 марта свои пояснения по поводу анклава Сох предоставило полномочное представительство правительства в Баткенской области, заявив, что по итогам переговоров глав двух республик была достигнута договоренность об открытии КПП "Кайтпас" в Кадамжайском районе Баткенской области, который был закрыт в связи с карантинными ограничениями с началом пандемии COVID-19. Пропуск граждан Узбекистана через него возобновится, причем по всем правилам пересечения госграницы.

Среди неописанных участков госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном есть и гора Ункур-Тоо (Унгар-Тоо), расположенная в Аксыйском районе Джалал-Абадской области КР. На горе расположена принадлежащая Кыргызстану радиорелейная станция РРС-24 "Кербен". В 2016 году произошел конфликт вокруг принадлежности этой территории, тогда Узбекистан заявил свои права на гору.

Садыр Жапаров побывал в Узбекистане 11-12 марта, по итогам которого было подписано 22 документа.

"Политических гонений отныне не будет"

В беседе с "Азаттыком" глава государства также заверил, что "отныне в Кыргызстане не будет гонений на политиков и журналистов".

По его словам, он напоминает об этом и судьям, а также правоохранительным органам. В связи с этим Садыр Жапаров ответил на вопрос о деле бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, который также баллотировался на пост президента:

‒ Если бы, действительно, были гонения, то на выборах моим оппонентом был не только он, там было 15-16 кандидатов. Сколько сейчас выходят на митинги – и политики, и не политики, но мы никого не преследуем. Или как раньше это было, на журналистов мы не устраиваем гонения. В свое время напали на Сыргака Абдылдаева, некоторых выбрасывали связанными из окон многоэтажек, кого-то посадили. Сейчас ничего такого нет.

Глава государства также напомнил, что уголовное дело в отношении Абдиля Сегизбаева было начато до выборов, и добавил, что "у него не одно, а пять-шесть дел...".

Занимавший в 2016-2018 годы должность главы ГКНБ Абдиль Сегизбаев участвовал в президентских выборах, прошедших 10 января, и стал пятым среди 17 кандидатов, набрав 1,46% голосов избирателей. На дебатах в эфире КТРК в ходе предвыборной кампании, он высказывал острую критику в адрес Садыра Жапарова.

25 января он был задержан в рамках расследования дела, которое касается скандала Белизгейт, и его заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 марта. Позже в Генпрокуратуре КР сообщили, что в отношении бывшего руководителя спецслужбы расследуется в общей сложности шесть уголовных дел, одно из которых засекречено.

Сам Абдиль Сегизбаев отвергает все предъявленные обвинения, называя их гонениями власти.

"У нас есть надежные источники для выплаты внешнего долга"

Затронул Садыр Жапаров в своем интервью и тему внешнего долга страны, подтвердив ранее высказанные опасения о том, что в случае несвоевременной выплаты займов Экспортно-импортному банку (Эксимбанку) Китая, часть национальных объектов может перейти под управление КНР.

По словам главы государства, это такие инфраструктурные объекты, как ТЭЦ города Бишкека, альтернативная трасса "Север-Юг" и ЛЭП "Датка-Кемин". При этом он добавил, что если этого не хватит на покрытие задолженности, то китайская сторона имеет право и на другие объекты. Но какие это объекты, президент не уточнил.

Президент отметил, что эти соглашения подписывали прежние власти [Кыргызстана], и что были возможность составить эти договоры с более мягкими условиями. Но он заверил, что страна выплачивает задолженность по внешнему долгу вовремя, и далее это будет делаться по графику:

‒ Те же ТЭЦ, дорога "Север-Юг", проект "Датка-Кемин"… Мы же на все это брали [кредиты]. И если вовремя не сможем выплачивать, то управление перейдет к той стороне. Так были подписаны бумаги. Если их не хватит, то у них есть право и другое что-то забрать. Но мы оплачиваем все вовремя. До 31 декабря 2020 года мы должны были заплатить 30 млн долларов. Мы их выплатили, нашли источники. У нас есть надежные источники, за счет которых мы уверенно выплатим и в этом году.

Однако, что это за источники, глава государства не уточнил.

Проект строительства ЛЭП "Датка-Кемин" был начат в 2011 и сдан в эксплуатацию в 2015-м. На его реализацию у Эксимбанка Китая было взято 389 млн долларов – для ЛЭП, и 204 млн долларов – для строительства одноименной подстанции. А соглашение о модернизации ТЭЦ столицы было заключено в 2013 году, сам проект завершили в 2017-м. На строительство альтернативной дороги "Север-Юг" было выделено 850 млн долларов в виде кредита. Строительство начали в 2014-м и обещали закончить к 2022 году.

Кыргызстан ежегодно тратит до 20-30 млрд сомов на обслуживание внешнего долга. По прогнозам, в 2025-2026 годах эта сумма удвоится. Согласно недавним данным Министерства экономики и финансов, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный долг КР составил 4 млрд 928,67 млн долларов. Из них 4 млрд 220,31 млн долларов или 85,44% ‒ это внешний долг, а 708,36 млн долларов или 14,4% ‒ внутренний. При этом 41,8% или 1 млрд 766 млн долларов от общего объема внешнего долга приходится на Экспортно-импортный банк Китая.

"Мы запросили у США доказательства по Камчы Кольбаеву"

Садыр Жапаров в этом интервью также выразил мнение, что США ведут политику двойных стандартов в отношении тех, кто подозревается в совершении преступлений на территории Кыргызстана.

По его словам, Америка обвиняет криминального авторитета Камчы Кольбаева и бывшего зампредседателя Гостаможенной службы КР Райымбека Матраимова, но при этом не выдает Кыргызстану подозреваемого в экономических преступлениях бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева, который по имеющимся данным скрывается на территории США. При этом, по словам главы государства, в Америке скрываются и другие бывшие политики КР, но их имена он не назвал:

‒ Черед МИД я попросил Посольство США в КР предоставить нам уголовное дело на Камчы Кольбаева, факты и доказательства против него, а мы в свою очередь провели бы открытый судебный процесс и пусть представители посольства присутствуют на нем. Ладно, если бы мы не занимались этим, можно было бы что-то заявлять. Он (Камчы Кольбаев – прим. ред.) в начале был заключен под стражу по статье "Незаконное обогащение", после чего возместил государству некую сумму. Остальное перечислил после выхода на свободу. Он не убивал кого-то. США говорят, что "он занимался наркоторговлей, есть факты". Мы просим их предоставить, но нам не дают.

22 октября 2020 года ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании Камчы Кольбаева. В отношении него было начато досудебное производство по статье 249 ("Создание преступной организации или участие в ней") УК КР. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ, однако в ноябре он был переведен в исправительную колонию №47 в связи с состоянием здоровья.

2 марта Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения и он был отпущен под подписку о невыезде. 3 марта стало известно, что в отношении Кольбаева расследуется еще одно уголовное дело - по факту легализации преступных доходов в сумме более 250 млн сомов. На данный момент его родственники внесли на депозитный счет 49,6 млн сомов.

Камчы Кольбаев состоит на учете МВД как лидер организованной преступной группировки. По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.

В 2012 году США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов. После, в 2014 году, Госдепартамент США объявил награду в 1 миллион долларов за предоставление информации о преступной группировке Кольбаева. В 2017 году его включили в "черный список". Через год Министерство внутренних дел России запретило ему въезд на территорию страны.

В США отметили, что "преступная группировка Кольбаева является ячейкой международной преступной организации "Братский круг". В начале марта 2021 года американский Госдепартамент увеличил вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Кольбаева, и поможет разрушить финансовые схемы его преступной организации, до 5 млн долларов.

"Начал писать книгу"

В заключение Садыр Жапаров поделился с "Азаттыком" о том, что сейчас работает над второй частью своей книги "10 лет в политике". Первая часть охватывала деятельность политика в период с 2005 по 2015 годы:

– Когда я приехал [в Кыргызстан] в марте 2017 года меня сразу заключили под стражу. Вместе со мной посадили еще 13 человек. Я пробыл там 3,5 года. И все это – как меня арестовали, с кем я общался во время пребывания в тюрьме, что происходило тогда в политике – все это я записывал, как бы вел дневник. И книга на основе этих записей будет интересной. Но сейчас у меня мало времени на это.

Садыра Жапарова задержали в 2017 году сразу по возвращении в Кыргызстан, после пересечения кыргызско-казахской границы. В 2018 году он был признан виновным в захвате в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева во время митинга в Караколе в 2013 году. Его приговорили к 11 с половиной годам заключения в колонии усиленного режима. В ноябре 2019 года политик подал главе государства прошение о помиловании. Через месяц, на итоговой пресс-конференции в декабре, президент Сооронбай Жээнбеков, сообщил, что заявление политика изучается и что решение будет принято в рамках закона.

В ночь с 5 на 6 октября Садыр Жапаров был освобожден своими сторонниками из заключения, после чего стал сначала исполняющим обязанности премьер-министра, а потом и главы государства. А на досрочных выборах президента КР, которые состоялись 10 января 2021 года, он набрал 79,2 % голосов от числа избирателей, принявших участие в выборах, и стал законно избранным главой государства.