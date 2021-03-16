Из Ирака возвращены на родину 79 детей граждан Кыргызстана (Фото)

В рамках проведённой гуманитарной миссии "Мээрим" из Республики Ирак возвращены на родину 79 детей граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Сегодня, 16 марта, в страну прибыл специальный борт из Республики Ирак.

Следует отметить, что данная гуманитарная миссия, направленная на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации и имеющих право на защиту со стороны государства, является первым репатриационным мероприятием подобного характера и масштаба.

В рамках целого комплекса мероприятий, включающих серьезную подготовительную работу по репатриации, после длительных переговоров с иракской стороной, в конце февраля 2021 года в Республику Ирак с гуманитарной миссией была направлена передовая рабочая группа из числа дипломатических сотрудников, представителей правительства и других компетентных органов Кыргызской Республики для проведения соответствующих мероприятий по подготовке возвращения детей на родину.

"Репатриация детей стала возможной благодаря политической воле руководства нашей страны, координации правительства Кыргызской Республики и слаженному взаимодействию государственных органов страны в сфере иностранных дел, здравоохранения и социального развития, правоохранительных органов, посольства Кыргызской Республики в Кувейте, а также значительной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Возвращение детей на родину является частью алгоритма репатриационных мероприятий, согласно которому соответствующим службам предстоит работа по проведению их реабилитации и ресоциализации для дальнейшей передачи родственникам.

Следует отметить, что вывоз детей осуществлен с согласия их матерей, оставшихся в Республике Ирак и волеизъявления родственников в Кыргызской Республике принять детей в семьи на воспитание.

Правительством Кыргызской Республики будет оказана всесторонняя помощь вернувшимся детям. Будут проведены все мероприятия по их скорейшей реабилитации, реинтеграции и возвращению к безопасной мирной жизни.

"Правительство Кыргызской Республики выражает благодарность правительству Республики Ирак за оказание содействия в процессе организации репатриации, представительствам Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в городах Бишкеке и Багдаде, Красному полумесяцу Кыргызстана за сотрудничество и содействие в реализации гуманитарной миссии по спасению и возвращению на родину детей", - заключили в МИД.