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В России появится образовательный туризм для иностранных студентов

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- Евгений Денисенко
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В Рязанском государственном университете разрабатывают и готовятся представить уже нынешней осенью программу образовательного туризма для иностранцев. Программа подобного рода разрабатывается РГУ, где учатся более трехсот человек из-за рубежа, впервые.

В эту программу, как сообщили в вузе, планируется ввести десять экскурсий различной тематики, которые позволят иностранным студентам посетить усадьбы Сергея Есенина, Ивана Павлова, Константина Циолковского и других выдающихся уроженцев края, а также познакомиться с историческими достопримечательностями и природными памятниками области.

Кроме того, в университете создается туристический образовательный центр. Он также ориентирован и на иностранцев, количество которых растет и в других местных вузах.

Познакомиться с красотами Омска, а заодно и помочь подтянуть русский язык – такие цели преследует Зимняя школа русского языка и страноведения России, которую уже второй раз провел Омский государственный педагогический университет. Среди слушателей были студенты из разных, в том числе и центральноазиатских стран. Они изучали русский язык, получали информацию о российской культуре и омских достопримечательностях, выдающих уроженцах региона. В программу школы вошли не только уроки, но и виртуальные (востребованные в условиях ограничений из-за пандемии) прогулки по омским улицам и музеям, дистанционные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Слушателям организовали даже реальный выход на лед Иртыша.

В свою очередь, в Тамбове приступили к реализации проекта для адаптации иностранных студентов. Этот проект под названием "Тихая улица", по словам его разработчиков, призван помочь студентам из разных стран понимать и общаться друг с другом. Для этого приобретены так называемые тихие наушники, в которых один и тот же текст звучит на нескольких языках.

Полезный опыт, нарабатываемый в отношении иностранных студентов в некоторых российских регионах, теперь предложено обобщить и распространить на всю страну – в рамках федеральной программы "Образовательный туризм". С такой инициативой выступил Российский технологический университет, который направил соответствующий проект в Ростуризм.

Как отмечает ректор вуза Станислав Кудж, в российской законодательной базе не прописано само понятие "образовательного туризма". При этом молодёжь из разных стран едет в Россию для того, чтобы изучать русский язык и получать образование, по количеству иностранных студентов РФ находится на шестом месте в мировом рейтинге. В рамках программы предлагается давать иностранцам визы по облегчённой схеме, если они въезжают в Россию для знакомства с российскими вузами, условиями проживания и поступления. В рамках инициативы будет разработано определение "образовательного туризма", оно войдёт в законодательство страны и в официальный классификатор видов туризма.

Сегодня, по имеющейся информации, в 464 российских вузах, расположенных в различных регионах страны, обучаются свыше 15.5 тысячи кыргызстанцев. Из них более 6.5 тысячи - за счёт российского бюджета, остальные - на коммерческой основе.


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URL: https://www.vb.kg/398455
Теги:
вуз, Россия, туризм
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