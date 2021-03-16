"Давление на суды". Юристы прокомментировали обращение Чолпон Джакуповой

Глава Общественного фонда "Правовая клиника "Адилет" Чолпон Джакупова посредством СМИ распространила открытое обращение к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову о мерах по защите бизнеса.

Одним из примеров давления на бизнес она привела дело газеты "Вечерний Бишкек". В связи с чем, сторона Александра Рябушкина сообщает, что на сегодняшний день идут судебные споры между Рябушкиными и Ким А.А. и Власенко А.А. касательно долей в уставном капитале ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон". Это исключительно имущественный спор между двумя учредителями общества. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что предметом спора не является имущество ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек".

Ким А.А. и Власенко А.А. обращаются в суды с заявлениями о пересмотре по новым обстоятельствам ряда судебных актов, принятых в период 2014-2015 года в пользу Рябушкина А.А. и Рябушкиной Г.А. в отношении долей в уставном капитале ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон". Судами отменены по вновь открывшимся обстоятельствам вышеуказанные судебные акты, однако, по ним судебные решения о полном или частичном отказе в иске не вступили в силу.

Кроме того, по ним не вынесены судебные акты о повороте исполнения судебных актов с выдачей исполнительных листов на возврат взысканного имущества в соответствии с требованиями ст.ст. 415, 416 Гражданского процессуального кодекса КР. Судами не принимались решения об отмене приказов о государственной перерегистрации ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" 2015 года в пользу Рябушкиных, а также о том, что органы юстиции должны произвести государственную перерегистрацию.

Закон КР "Об основах административной деятельности и административных процедурах" в ст. 57 устанавливает прямой запрет на отмену административных актов, если это отмена может повлечь изъятие имущества помимо воли собственника. В этом случае административный акт признается недействительным исключительно в судебном порядке.

На сегодняшний день без поворота исполнения судебных актов юридически невозможна перерегистрация в органах юстиции ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" в связи с изменением состава участников. Для должностных лиц органов юстиции действия по вынесению приказа о государственной перерегистрация при отсутствии поворота исполнения судебных актов повлекут установленную законом уголовную ответственность.

Это сами прекрасно понимают юристы клиники "Адилет". Как они сами поясняют СМИ, "чтобы восстановить справедливость и Александр Ким мог распоряжаться своей собственностью, необходимо отменить четыре судебных акта, на основе которых Рябушкины незаконно получили в собственность "Вечерку". А после отмены этих четырех судебных актов в первой, апелляционной и кассационной инстанциях необходимо, чтобы эти четыре судебных акта еще были пересмотрены по существу".

Тем не менее Ким А.А. и клиника "Адилет" оказывают беспрецедентное давление на суды и Министерство юстиции Кыргызской Республики, в том числе путем подобных вбросов в СМИ в виде открытых обращений и прочих публикаций.

В результате подобного давления Первомайским районным судом г. Бишкек ряд судебных актов были вынесены при наличии кассационных жалоб от Рябушкина А.А. по указанным производствам, что является грубейшим нарушением ст.356 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Стороной Рябушкина на действия судей Первомайского районного суда г.Бишкек поданы жалобы в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР.

Важно отметить, что рассмотрение нижестоящим инстанциями заявлений Ким А.А. и Власенко А.А о пересмотре дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам имело место в период, когда одна сторона спора Рябушкин А.А. находился в СИЗО и был полностью ограничен в своих конституционных и гражданских правах на судебную защиту и обжалование судебных актов. Со стороны СИЗО -1 было дано официальное подтверждение, что в период пребывания Рябушкина А.А. в канцелярию СИЗО-1 не поступало никаких повесток, извещений о заседаниях по гражданским делам.

Указанное обстоятельство никак не комментируется и не отмечается юристами клиники "Адилет", выступающими адвокатами Ким А.А. и Власенко А.М. Кроме того, юристы клиники "Адилет" противодействуют восстановлению судами пропущенных процессуальных сроков для подачи жалоб Рябушкиным А.А., что идет в разрез с принципами работы и этикой самой крупной правозащитной организации в Кыргызской Республики.

Согласно Конституции КР никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. В связи с чем Рябушкин А.А. как и другие граждане Кыргызской Республики будет использовать гарантированное Конституцией КР право на судебную защиту.

Также за Рябушкиным А.А. сохраняется право обратиться в комитеты по этике международных доноров, за счет средств которых существуют клиника "Адилет", с просьбой дать оценку действиям правозащитной организации на предмет вовлеченности юристов клиники "Адилет" в коммерческие споры, связанные с изъятием имущества помимо воли собственника при нахождении собственника под стражей в СИЗО.