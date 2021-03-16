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В Бишкеке задержан член международной террористической организации

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- Оксана Гут
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В Бишкеке задержан один из членов МТО и РЭО "Джамаат ат-Таухид Валь Джихад". Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В марте 2021 года сотрудниками СПЭНМ МВД КР совместно с ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 315 ч.1 "Изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов либо их приобретение или хранение с целью распространения, использование символики или атрибутики экстремистских организаций, а также посредством сети Интернет" УК КР, произведен санкционированный обыск местожительства одного из членов международной террористической организации и религиозно-экстремистской организации "Джамаат ат-Таухид Валь Джихад" - У.Д. 1996 г.р., уроженца Джалал-Абадской области.

При проведении дальнейших следственных действий и санкционированного обыска по месту проживания, в доме были обнаружены рукописные тетради и диски религиозного содержания, присущие идеологии МТО и РЭО.

Далее, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории города Бишкек был задержан гражданин У.Д. 1996 г.р., при

личном досмотре у него был обнаружен блокнот с рукописными записями на тему совершения джихада против "неверных".

Следственной службой ОВД Базар-Коргонского района гражданин У.Д. был водворен в ИВС в порядке статьи 98 УПК КР.

По полученным оперативным данным, гражданин У.Д. был завербован членами МТО и РЭО "Джамаат ат-Таухид Валь Джихад" во время пребывания в одной из стран СНГ, он занимался распространением идеологии РЭО и МТО на территории Кыргызской Республики.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/398457
Теги:
задержание, терроризм, Бишкек, Кыргызстан, ИВС, МВД
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