КР и РУз подписали Соглашение о Узбекско-Кыргызском Фонде развития

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Республики Узбекистан подписали Соглашение о Узбекско - Кыргызском Фонде развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Данный документ подписан в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан 11-12 марта 2021 года.

Документ подписан исходя из взаимной заинтересованности в углублении и расширении торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов государств сторон.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей. Задачи, функции, структура и порядок функционирования Фонда, а также компетенция и полномочия его органов управления определяются Уставом.

Штаб-квартира Фонда находится в городе Бишкеке (Кыргызская Республика), управление Фондом осуществляют Совет Фонда и Правление Фонда.

Отмечается, что Фонд осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны, том числе в следующих областях:

- агропромышленный комплекс;

- швейная и текстильная промышленность;

- обрабатывающая промышленность;

- горнодобывающая и металлургическая промышленность;

- транспорт;

- жилищное строительство;

- торговля;

- развитие предпринимательства;

- энергетический комплекс;

- развитие инфраструктуры;

- развитие туризма.

Фонд взаимодействует с международными организациями, корпорациями и институтами развития в целях реализации проектов на территории Кыргызской Республики, а также оказывает техническое содействие по проектам, поддерживаемым Фондом.

Уставный капитал Фонда составляет сумму 50000000 (пятьдесят миллионов) долларов США.