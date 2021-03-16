КР и РУз подписали Соглашение о Узбекско-Кыргызском Фонде развития

Правительство Кыргызской Республики и Правительство Республики Узбекистан подписали Соглашение о Узбекско - Кыргызском Фонде развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.
Данный документ подписан в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан 11-12 марта 2021 года.
Документ подписан исходя из взаимной заинтересованности в углублении и расширении торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов государств сторон.
Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей. Задачи, функции, структура и порядок функционирования Фонда, а также компетенция и полномочия его органов управления определяются Уставом.
Штаб-квартира Фонда находится в городе Бишкеке (Кыргызская Республика), управление Фондом осуществляют Совет Фонда и Правление Фонда.
Отмечается, что Фонд осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны, том числе в следующих областях:
- агропромышленный комплекс;
- швейная и текстильная промышленность;
- обрабатывающая промышленность;
- горнодобывающая и металлургическая промышленность;
- транспорт;
- жилищное строительство;
- торговля;
- развитие предпринимательства;
- энергетический комплекс;
- развитие инфраструктуры;
- развитие туризма.
Фонд взаимодействует с международными организациями, корпорациями и институтами развития в целях реализации проектов на территории Кыргызской Республики, а также оказывает техническое содействие по проектам, поддерживаемым Фондом.
Уставный капитал Фонда составляет сумму 50000000 (пятьдесят миллионов) долларов США.