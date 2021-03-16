Стала известна причина задержания активиста Тилекмата Куренова

Поводом для задержания активиста Тилекмата Куренова стали его публикации в социальных сетях, в которых усмотрели наличие призывов к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

"В публикациях гражданина Т.К. в социальных сетях были замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД г.Бишкек и начаты досудебные производства по статям 310 (Публичные призывы к насильственному захвату власти) и 39-264 (Покушение на массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики, назначена судебно-лингвистическая экспертиза", - говорится в сообщении столичной милиции.

Тилекмат Куренов был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по окончании которых сообщим дополнительно.

Напомним, накануне, 15 марта, был задержан активист Тилекмат Куренов , участвовавший в организации воскресных маршей против проекта новой Конституции. В этот же день был проведен обыск в офисе политика Жениша Молдокматова.