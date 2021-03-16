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Жители мкр Улан пожаловались на "Бишкеккурулуш" (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке жители микрорайона "Улан" пожаловались на строительную компанию "Бишкеккурулуш". Соответствующее обращение они направили премьер-министру КР, Генеральной прокуратуре, Бишкекглавархитектуре и другим органам.

"В 2019 году началось строительство 9-ти и 18-ти этажных домов ОсОО "Бишкеккурулуш", которые строятся на месте прошлого футбольного поля. Новый строящийся дом перекрывает нам солнечное освещение, мало того, вместе с домами Улан 2 нас перекрыли со всех сторон. Все это приводит к сырости и застою смога.

Строика ведется вне зоны строй генплана. Постоянная стройка возле наших домов приводит к недосыпанию от шума, к стрессам от отсутствия полноценного сна и отдыха. Пыль поднимается до 9 этажа. Во время стройки дома трясутся от мощностей техники и скоро уже пойдут трещины в квартирах.

Почему в генплане застройки нашего города не учли интересы жителей мкр "Улан", то есть создают невыносимые условия для нас", - говорится в обращении бишкекчан.

В этой связи жители микрорайона "Улан" просят предоставить им разрешение на строительство вышеуказанных домов и все соответствующие расчеты.


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URL: https://www.vb.kg/398465
Теги:
нарушения, строительство, Бишкек
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