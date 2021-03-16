Погода
$ 84.69 - 84.89
€ 100.75 - 102.12

Роналду потерял статус самого ценного игрока Италии

166  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эксперты аудиторской компании KMPG провели исследование, выявив самого ценного футболиста мира. Об этом сообщает Passioncenter.

На первом месте в данном рейтинге расположился француз Килиан Мбаппе, известный по выступлениям за "Пари Сен-Жермен". Его трансферная стоимость оценивается в 185 миллионов евро. Это близко к выводу аналитиков из Transfermarkt (180 миллионов евро). На втором и третьем местах расположились игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Оба футболиста оцениваются в 125 миллионов евро.

Самым ценным игроком чемпионата Италии признан бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку (104,6 миллиона евро). Таким образом, он сместил с первого места в рейтинге португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

36-летний Роналду известен по выступлениям за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевал титул чемпиона Европы.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398466
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  