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В КР повышение цен на ГСМ, при необходимости, требуют вводить поэтапно

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане цены на нефтепродукты с января повысились на 20-22 %. Об этом на брифинге 16 марта сказал директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков.

На сегодня потребность Кыргызстана в ГСМ составляет 1млн 200 тыс тонн. Из них нефть - 50 тыс тонн, бензин - 460 тыс тонн, дизтопливо - 480 тыс тонн. А также авиатопливо - 100 тыс тонн.

Нефтепродукты в страну завозятся в основном с России. Вопрос с поставками из Казахстана до сих пор не решен.

"Там, во-первых, нет индикативного баланса. Во-вторых, ценовая разница составляет около 10 сомов. Акцизный налог в Казахстане в три раза ниже, чем у нас. Также, стоит отметить, что Казахстан обеспечивает только 70 % внутреннего рынка собственными производителями. Остальное завозится извне", - заявил Тайлаков.

Что касается работы по части регулирования цен на ГСМ в стране, то Госантимонополия сообщает:

"Мы направили требование нашим нефтетрейдерам, чтобы они имели запас, не допустили необоснованного повышения цен, а также не ущемляли права потребителей. А в случае повышения цен, обусловленного внешними факторами, поэтапно шли на повышение у нас. Сегодня в странах производителях повышение идет более чем на 50%. У нас - с января на 20-22%. Поэтому наше основное требование - соблюдение баланса интересов между потребителями и нашими субъектами, которые работают на этом рынке".


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URL: https://www.vb.kg/398468
Теги:
ГСМ, Казахстан, нефть, правительство, цены, импорт, Кыргызстан
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