Сотрудник ГТС стал чемпионом Азии по пауэрлифтингу

Сотрудник Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов КР Ливерко Андрей стал чемпионом Азии по пауэрлифтингу в двух номинациях.

Чемпионат "Открытая Азия" состоялся с 11 по 14 марта 2021 года в городе Бишкек. В состязаниях участие приняли спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Индии, Ирана, Грузии и других стран. Андрей Ливерко в турнире представлял таможенную службу в весовой категории 82,5 кг.

Личный состав таможенной службы поздравляет Ливерко Андрея с победой!