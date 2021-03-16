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Сотрудник ГТС стал чемпионом Азии по пауэрлифтингу

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- Екатерина Улитина
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Сотрудник Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов КР Ливерко Андрей стал чемпионом Азии по пауэрлифтингу в двух номинациях.

Чемпионат "Открытая Азия" состоялся с 11 по 14 марта 2021 года в городе Бишкек. В состязаниях участие приняли спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Индии, Ирана, Грузии и других стран. Андрей Ливерко в турнире представлял таможенную службу в весовой категории 82,5 кг.

Личный состав таможенной службы поздравляет Ливерко Андрея с победой!


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URL: https://www.vb.kg/398473
Теги:
ГТС, спорт, чемпионат, Кыргызстан
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