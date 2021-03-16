Государство Катар безвозмездно построит больницу в Бишкеке за $9 млн

Государство Катар готово построить больницу в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

И.о. мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в КР Абдулла бин Ахмад Аль Сулайти.

На встрече обсудили вопросы безвозмездного строительства многоэтажной травматологической больницы за счет Государства Катар на 420 коек ортопедии и травматологии, на что планируется выделить 9 миллионов долларов США инвестиций.

Кудайбергенов поблагодарил посла за визит и выразил готовность мэрии города Бишкек оказать содействие в подготовке всех разрешительных документов для строительства больницы.