Кыргызстан и Узбекистан намерены реализовать 60 проектов на $550,4 млн

Подписана "Дорожная карта" по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном в сфере промышленной кооперации. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

План практических мер ("Дорожная карта") был подписан в рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан 11-12 марта 2021 года.

Всего предусмотрена реализация 60 проектов на сумму 550,4 млн долл США, среди которых значатся:

- создание Узбекско-Кыргызского Фонда развития с объявленным капиталом на первом этапе 50 млн долл США;

- создание предприятия глубокой переработки кукурузы в Чуйской области на сумму 100 млн долл США;

- реализация проекта по производству изделий из бетона в Ферганской области на базе ООО "GeoBetonBagdad" на сумму 40 млн долл США;

- проект строительства торгово-логистического центра "Кызыл-Кия" на сумму 15 млн долл США;

- организация производства специальных резиново-технических изделий для медицинских целей и производство медицинских инструментов на сумму 15 млн долл США;

- создание совместных оптово-логистических центров по переработке и хранению плодоовощной продукции и экспорту на рынки ЕАЭС через Кыргызскую Республику на сумму 12,5 млн долл США;

- создание современного тепличного хозяйства и логистического центра на сумму 10 млн долл США;

- привлечение инвестиций в развитие производственно-логистического предприятия по переработке фруктов в Наманганской области стоимостью 8 млн долл США;

- реализация проекта по строительству цементного завода (цементной мельницы) на базе СП ООО "Uni Mobile" стоимостью 8 млн долл США и другие проекты.

Отмечаем, что стороны проведут внутригосударственное согласование проектов, включенных в "Дорожную карту" по расширению и углублению сотрудничества между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой в сфере промышленной кооперации. Проекты могут быть дополнены или исключены сторонами в процессе рассмотрения.