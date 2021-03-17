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Мигрантов на стройках Москвы стали заменять местные жители

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Москвичи и жители Московской области постепенно начали восполнять дефицит рабочих на столичных стройках. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Дефицит рабочих рук на стройках возник после того, как многие трудовые мигранты из стран СНГ уехали из России из-за карантина по коронавирусу. До сих пор большинство из них не могут вернуться, так как границы остаются закрытыми.

По словам Андрея Бочкарева, в последнее время на работу в строительном секторе стали чаще устраиваться жители Москвы и Московской области.

Отметим, ранее строительные компании заявили об острой нехватке рабочих, которая приводит к задержкам сроков строительства и подорожанию себестоимости квадратных метров. При этом, по данным участников рынка, россияне не спешили занимать освободившиеся рабочие места даже после повышения заработной платы. В начале марта глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что на стройплощадках столицы не хватает порядка 20 тысяч рабочих.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/398481
Теги:
миграция, строительство, Москва
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