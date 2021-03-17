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Трасса Бишкек-Ош временно закрыта для проезда большегрузных авто

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- Оксана Гут
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Трасса Бишкек-Ош временно закрыта для проезда большегрузных авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По прогнозам агентства по гидрометеорологии МЧС КР, в период с 16 марта по 18 марта на горных участках автодороги "Бишкек – Ош", на перевалах Тоо-Ашуу и Ала –Бель ожидаются обильные снегопады, сход лавин, снежные заносы и гололедные явления, и в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествии, не допущения гибели людей, снижения количества ДТП с материальным ущербом и обеспечения безопасности дорожного движения на перевальных участках со стороны сотрудников ГУОБДД МВД КР будут проводиться профилактические мероприятия. В связи с чем на данном участке автодороги "Бишкек-Ош" 17 марта с 06:00 до 22:00 часов не будет допускаться движение для большегрузных транспортных средств.

ГУОБДД МВД КР просит автолюбителей и водителей большегрузных транспортных средств отнестись с пониманием и отложить заранее запланированное движение по данному маршруту, во время проведения профилактических мероприятии.


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URL: https://www.vb.kg/398483
Теги:
грузоперевозки, Ош, перекрытие дорог, погода, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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