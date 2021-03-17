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В Бишкеке задержана гражданка РФ. Ее подозревают в сбыте наркотиков

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане ликвидирован устойчивый канал сбыта новых психоактивных веществ. Об этом сообщает СБНОН КР.

Как отмечается, при досудебном расследовании по ст. 267 УК КР установлена фигурантка, наладившая сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории города Бишкек через Telegram.

- По подозрению в совершении преступления задержана гражданка России К.А., 1993 года рождения. В ходе проведения

обыска по месту проживания подозреваемой изъяты препараты неизвестного происхождения в виде таблеток оранжевой окраски со специфическим запахом, курительные принадлежности в виде лампочек, трубочек и буликов (прибор для употребления курительных смесей). Согласно заключению судебно-химического исследования, обнаруженные вещества являются новым психоактивным веществом (НПВ), весом 41 грамм, - говорится в информации.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/398488
Теги:
наркотики, Бишкек, Кыргызстан, наркотрафик
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