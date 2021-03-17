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Член ОПГ обманул пожилую пенсионерку. Он задержан

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали подозреваемого, который числится на учете МВД как член организованной преступной группировки. Мужчину подозревают в мошенничестве.

С заявлением в милицию обратилась 66-летняя жительница Чуйской области с просьбой принять меры в отношении мужчины, причинившего значительный ущерб обманным путем. Он вошел в доверие и завладел автомашиной марки "Опель" стоимостью $5 тысяч, обещая отдать деньги позже. Однако средства за автомашину мошенник так и не вернул.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, ОВД Аламудунского района начало досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст.204 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

Накануне, сотрудники ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области совместно с СКМ ОВД Аламудунского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 41-летнего Т.К., подозреваемого в совершении вышеуказанного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/398489
Теги:
мошенничество, Чуйская область
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