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Узбекистан готов ежедневно поставлять в КР около 1000 тонн удобрений

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- Виктория Гунгер
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Минисельхоз КР и Минисельхоз РУз подписали План практических мер ("Дорожную карту") по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Данный документ подписан в рамках государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта 2021 года.

Как отмечается, в Дорожную карту включены вопросы по поставке сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, семян. А также испытание, регистрация и допуск на территории двух стран новых сортов зерновых и других культур, обучение студентов по направлению "животноводство" в узбекских высших учебных заведениях, а также сотрудничество на базе научно-исследовательских институтов.

- Узбекская сторона выразила готовность предоставить Кыргызстану 10 000 саженцев плодово-ягодных деревьев, 1000 тонн семян озимой пшеницы и 500 тонн семян хлопка сорта "Султан". Стороны также обсудили возможность строительства теплицы площадью 1000 квадратных метров, экспорта мяса и живых животных, привлечение инвестиций в совместные предприятия в области мясопереработки. Также состоялась встреча с руководством АО "Узкимесаноат", в рамках которой достигнута договоренность об ежедневной и бесперебойной поставке минеральных удобрений в Кыргызскую Республику в объеме 800-1000 тонн, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/398493
Теги:
минеральные удобрения, сельское хозяйство, Узбекистан, Кыргызстан, Минсельхоз
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