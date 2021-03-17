Узбекистан готов ежедневно поставлять в КР около 1000 тонн удобрений

Минисельхоз КР и Минисельхоз РУз подписали План практических мер ("Дорожную карту") по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства КР.

Данный документ подписан в рамках государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта 2021 года.

Как отмечается, в Дорожную карту включены вопросы по поставке сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, семян. А также испытание, регистрация и допуск на территории двух стран новых сортов зерновых и других культур, обучение студентов по направлению "животноводство" в узбекских высших учебных заведениях, а также сотрудничество на базе научно-исследовательских институтов.

- Узбекская сторона выразила готовность предоставить Кыргызстану 10 000 саженцев плодово-ягодных деревьев, 1000 тонн семян озимой пшеницы и 500 тонн семян хлопка сорта "Султан". Стороны также обсудили возможность строительства теплицы площадью 1000 квадратных метров, экспорта мяса и живых животных, привлечение инвестиций в совместные предприятия в области мясопереработки. Также состоялась встреча с руководством АО "Узкимесаноат", в рамках которой достигнута договоренность об ежедневной и бесперебойной поставке минеральных удобрений в Кыргызскую Республику в объеме 800-1000 тонн, - говорится в сообщении.