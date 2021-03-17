"Cобытия, которые внушают опасения". Депутат об арестах активистов

В Бишкеке накануне поздно вечером задержан еще один активист Камчы Нурбек уулу. Об этом сообщил бывший лидер партии "Замандаш" Жениш Молдокматов.

Он подчеркнул, что Камчы Нурбек уулу не имеет отношения к движению против принятия новой Конституции. По его словам, сейчас местонахождение активиста неизвестно.

Это не первое задержание. Днем ранее был задержан один из организаторов воскресных маршей против принятия Конституции Тилекмат Куренов, в офисе самого Жениша Молдокматова проведен обыск.

Тем временем на аресты обратила внимание депутат ЖК Наталья Никитенко. Она написала письма руководству МВД и Генеральному прокурору с просьбой предоставить полную информацию по данным фактам.

"В последние дни происходят события, которые внушают опасения за устойчивость нашей демократии. Вызывает опасения что гражданских активистов задерживают. Считаю недопустимым нарушения прав и свобод гражданина и человека", - заявила Никитенко.

В правоохранительных органах сообщили, что поводом для задержания Куренова стали его публикации в социальных сетях, где усмотрели призывы к насильственной смене власти. В чем подозревают Камчы Нурбек уулу пока не сообщается.