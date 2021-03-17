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В Кыргызстане будет увеличено количества авиарейсов в Турцию

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- ВБ
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К лету 2021 года будут открыты дополнительные рейсы между Турцией и Кыргызстаном. Об этом сообщается на сайте ОАО "МАМ".

"Руководство ОАО "МАМ" понимает всю важность восстановления и увеличения регулярных авиасообщений для всех граждан и прилагает максимальные усилия для ускорения данного процесса.

Компанией проводятся прямые переговоры с рядом крупнейших международных авиаперевозчиков.

Так, накануне в международном аэропорту "Манас" состоялась встреча руководства ОАО "МАМ" и авиакомпании Turkish Airlines и Turkish Cargo.

В ходе продуктивных переговоров достигнуты соглашения о готовности турецкой авиакомпании Turkish Airlines выполнять новый регулярный рейс по маршруту Стамбул-Бишкек-Ош-Стамбул, который позволит нашим гражданам и гостям южной столицы осуществлять прямые перелеты в Стамбул (Турция).

Также стороны пришли к договоренности об открытии дополнительных рейсов из Стамбула и Анталии в Бишкек к лету 2021 года. Кроме того, достигнуто стратегическое соглашение о готовности развивать грузовые перевозки в Кыргызстан.

Эта встреча стала результатом прямых переговоров по видео-конференции Генерального директора ОАО "МАМ" Бакыта Шаршеева с генеральным директором Turkish Airlines Белалом Экши.

Руководство ОАО "МАМ" проводит активную работу по привлечению новых и возобновлению всех рейсов партнеров для обслуживания в Международном аэропорту "Манас". Напомним, помимо обслуживания пассажирских авиаперелетов, аэропорт "Манас" предлагает коммерческие услуги, как: дозаправка, погрузка и разгрузка, хранение грузов, бортовое питание. С информацией о всех предоставляемых услугах в аэропортах ОАО "МАМ" можно на сайте www.airport.kg"


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URL: https://www.vb.kg/398496
Теги:
Турция, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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