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В Бишкеке снесли незаконные точки общепита

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке демонтированы кафе и пункт быстрого питания по улице Токомбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Команда управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек после беседы с хозяевами кафе "Эдем" по улице Токомбаева, в добровольном порядке провели демонтаж.

Затем убрали пункт быстрого питания "FOOD TRUCK", который был демонтирован в добровольном порядке", - говорится в сообщении муниципалитета.

Так же под демонтаж попал незаконный павильон на пересечении улицы Лущихина и Молдо Нияз.


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URL: https://www.vb.kg/398498
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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