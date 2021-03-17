В Бишкеке снесли незаконные точки общепита

В Бишкеке демонтированы кафе и пункт быстрого питания по улице Токомбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Команда управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек после беседы с хозяевами кафе "Эдем" по улице Токомбаева, в добровольном порядке провели демонтаж.

Затем убрали пункт быстрого питания "FOOD TRUCK", который был демонтирован в добровольном порядке", - говорится в сообщении муниципалитета.

Так же под демонтаж попал незаконный павильон на пересечении улицы Лущихина и Молдо Нияз.