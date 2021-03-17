Погода
$ 84.69 - 84.89
€ 100.75 - 102.12

Некультурно. Руководители облтеатра Таласа подозреваются в коррупции

249  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выявлены факты злоупотребления должностным положением при поставке специального оборудования для Таласского областного музыкально-драматического театр им. К.Медетбекова. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Установлено, что должностные лица УКС Таласской области через процедуру государственных закупок приобрели музыкальное оборудование для Таласского областного музыкально-драматического театра на сумму 25 млн. сомов у частных

компаний, которые в последствии приняты по акту-приемки должностными лицами драмтеатра, УКС Таласской области и Госэкотехинспекции.

- Выявлено завышение стоимости приобретенного музыкального оборудования более чем на 10 млн. сомов. В настоящее время ГКНБ проводятся мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к указанным противоправным деяниям и возмещению причиненного ущерба, - говорится в информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398500
Теги:
ГКНБ, коррупция, Таласская область, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  