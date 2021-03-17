Некультурно. Руководители облтеатра Таласа подозреваются в коррупции

Выявлены факты злоупотребления должностным положением при поставке специального оборудования для Таласского областного музыкально-драматического театр им. К.Медетбекова. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Установлено, что должностные лица УКС Таласской области через процедуру государственных закупок приобрели музыкальное оборудование для Таласского областного музыкально-драматического театра на сумму 25 млн. сомов у частных

компаний, которые в последствии приняты по акту-приемки должностными лицами драмтеатра, УКС Таласской области и Госэкотехинспекции.

- Выявлено завышение стоимости приобретенного музыкального оборудования более чем на 10 млн. сомов. В настоящее время ГКНБ проводятся мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к указанным противоправным деяниям и возмещению причиненного ущерба, - говорится в информации.