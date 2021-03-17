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Адахан Мадумаров заявил о задержании сопартийца за комментарий в соцсетях

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- Екатерина Улитина
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Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров заявил об аресте сопартийца Бекмурата Ооган уулу. Открытое письмо партии он опубликовал в социальных сетях.

По сведениям, содержащимся в письме Бекмурат Ооган уулу 10 лет является членом партии "Бутун Кыргызстан". Он был задержан 16 марта органами ГКНБ за комментарий, который оставил в социальных сетях.

Напомним, 16 марта был задержан активист Тилекмат Куренов. Его подозревают в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Силовики провели обыск в офисе политика Жениша Молдокматова, где расположен центр противников новой редакции Конституции.


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URL: https://www.vb.kg/398502
Теги:
Адахан Мадумаров, Кыргызстан, Арест
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