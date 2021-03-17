Военные автоинспекторы РФ в Кыргызстане провели учение

Специальное учение провели сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы (ОРВБ) в Кыргызстане. В ходе мероприятия отрабатывалось взаимодействие на дороге совместно с пожарными расчетами и нарядами военной полиции.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена эта база, учение предусматривало комплекс мероприятий. Был развернут передвижной пункт технического осмотра транспортных средств, организован пост контроля на выезде из парка воинской части (российская авиабаза "Кант" входящая в состав ОРВБ), проверялась исправность выходящих в рейс автомобилей. Затем совместно с военнослужащими военной комендатуры соединения был осуществлен розыск условно угнанного транспорта.

На завершающем этапе учения военные автоинспекторы отработали оказание первой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия и оцепление участка возгорания для обеспечения работы пожарного расчета.

Российская авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. База регулярно пополняется новой техникой. В минувшем году на вооружение поступили бронированные армейские автомобили повышенной проходимости "Урал". Они переданы подразделениям по противодействию терроризму, в том числе занимающимся защитой от беспилотных летательных аппаратов противника.

Силами российских военных автоинспекторов также организуются профилактические мероприятия. Это, в том числе, акция "Ремень безопасности". Особое внимание в ходе нее уделяется использованию водителями и пассажирами транспортных средств таких ремней, их работоспособности и техническому состоянию как важнейшему элементу системы пассивной безопасности автомобиля. А в ходе плановых занятий по боевой подготовке проверяется готовность техники наземных служб, обеспечивающей полеты самолетов и вертолетов.