Кыргызстанцы в России смогут участвовать в социально-культурных инициативах

Граждане Кыргызстана в России смогут принять участие в мероприятиях, организуемых Фондом социально-культурных инициатив. Об этом шла речь во время состоявшейся в Москве встрече генерального директора данного фонда Дмитрия Соловьева и Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат.

Фонд социально-культурных инициатив действует с декабря 2008 года, его возглавляет Светлана Медведева – попечитель Национальной программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России", супруга экс-президента РФ Дмитрия Медведева. По ее инициативе и при личном участии разработан ряд важных социальных, культурных и образовательных проектов. В том числе - отмечаемый с 2008 года всероссийский праздник "День семьи, любви и верности", акция "Подари мне жизнь" (забота о ребенке и о репродуктивном здоровье женщин), "Белая роза" (создание благотворительных диагностических центров женского здоровья), Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел", Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет".

Как подчеркнул Дмитрий Соловьев, данный фонд ведет активную деятельность в области социальной и культурной политики, направленную на духовно-нравственное возрождение, сохранение и развитие национальных традиций российского общества, а также на укрепление гуманитарного сотрудничества России.

Гульнара-Клара Самат, в свою очередь, отметила важность активизации взаимодействия в этой сфере между Кыргызстаном и Россией.