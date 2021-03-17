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"Требуем встречи с президентом". Возле Джеруя проходит митинг (видео)

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- ВБ
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Возле золоторудного месторождения Джеруй жители Таласской области вышли на митинг. Об этом редакции VB.KG сообщил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, демонстранты хотят встретиться с президентом КР.

- Приехали люди со всей области. Местные власти требуют, чтобы демонстранты разошлись, но они заявляют, что имеют право собираться на митинги. Народ хочет встретиться с президентом и выдвинул два требования:

1. Больше рабочих мест местным жителям

2. Люди хотят знать, сколько тонн золота с "Джеруя" будет получать бюджет Кыргызстана, - рассказал Бакетаев.

Напомним, президент Садыр Жапаров сегодня, 17 марта 2021 года, посетит открытие золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй. Также в формате телемоста примет участие в мероприятии президент России Владимир Путин.


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URL: https://www.vb.kg/398508
Теги:
Джеруй, митинг, Таласская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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