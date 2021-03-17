В 2020 году спад экономики КР побил рекорд. Этот год может быть еще хуже

В 2020 году спад экономики Кыргызстана побил рекорд за последние 26 лет. Об этом говорится в заявлении глава офиса Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хасан Накви.

В прошлом году спад экономики республики составил 8,6 процентов. Хуже было только в 1994 году, когда экономика рухнула более чем на 20 процентов за год.

Всемирный банк отмечает, что падение экономики стало следствием не только пандемии коронавируса, хотя карантин и ограничения сильно ударили по всем секторам экономики. Сказались также экономические проблемы.

В 2021 году эксперты ВБ ожидают рост экономики, однако предупреждают, что в стране может вырасти уровень бедности еще на 4 процента. Таким образом бедными в Кыргызстане станут более трети всего населения. Эта тенденция объясняется высокими темпами инфляции, а также тем, что многие лишились источников дохода.