Действующие депутаты БГК вновь идут на выборы. С какими теперь партиями

В Бишкекский городской кенеш баллотируются 27 партий. В общем в них 2012 человек, которые претендуют на 45 вакантных депутатских мандатов. Согласно поданным спискам партий, участвующих в выборах, большинство действующих депутатов намерены вновь получить место в БГК. Правда, под новыми знаменами.

Больше всего таких народных избранников в партиях "Ата-Журт Кыргызстан" и "Эмгек".

Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан". Ее возглавляет бизнесмен, экс-кандидат в президенты КР Бабур Тольбаев. Всего в списке 98 кандидатов в депутаты.

Жамгырчиев Талантбек - депутат БГК (от фракции "Онугуу-Прогресс") Лисниченко Валентина - депутат БГК (от фракции СДПК) Аматов Рысбай - депутат БГК (от фракции "Онугуу-Прогресс") Сурапбаев Таалайбек - депутат БГК (от фракции "Кыргызстан") Акылбеков Асылбек - депутат БГК (от фракции "Онугуу-Прогресс") Исмангазиева Адиса - депутат БГК (от фракции СДПК).

Политическая партия "Эмгек". Лидер партии - Мааткабылов Ырысбек - генеральный директор "ОсОО Аламедин базары". Всего в списке партии значатся 75 человек, среди них бизнесмены, юристы, инженеры и другие. А вот действующих депутатов Бишкекского горкенеша в нем

Абиров Жаныбек - с 2018 года является председателем Бишкекского Городского Кенеша (от фракции СДПК) Абдраев Базарбек - депутат БГК (от фракции "Мекеним Кыргызстан") Абдиев Бактыбек - депутат БГК (от фракции "Республика - Ата-Журт") Жакышев Русланбек - депутат БГК (от фракции "Республика-Ата-Журт") Досалиев Эльмир - депутат БГК (от фракции "Республика - Ата Журт") Пирматова Асель - депутат БГК (от фракции СДПК).

Есть еще Ашимов Айбек, он ведущий специалист в БГК.

Политическая партия "Ынтымак". Лидер партии депутат Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев. Всего в списке партии 71 кандидат.

Сариев Таалайбек - депутат БГК (от фракции "Онугуу-Прогресс") Эргешов Казыбек - депутат БГК (от фракции "Республика - Ата-Журт") Жумалиев Чынгыз - депутат БГК (от фракции "Онугуу-Прогресс").

В списке партии Кенжебаев Акназар записан как депутат БГК, но он является и.о. заведующего кафедрой бокса и тяжелой атлетики Кыргызской государсвенной академии физкультуры и спорта.

Ражапов Акжол стенографист аппарата БГК;

Алымбеков Максат руководитель Аппарата БГК.

Политическая партия "НДПК" (Народно-Демократическая Партия Кыргызстана). Лидером партии является генерал-майор Артур Медетбеков. Всего в списке партии 74 кандидата.

Конгантиев Куванычбек - депутат БГК (от фракции "Кыргызстан") Исмаилов Сайдахмат - депутат БГК (от фракции "Онугуу-Прогресс") Тынымсеитова Нуржан - депутат БГК (от фракции СДПК).

Политическая партия "Патриот". Директором партии является Абилдаев Бахтияр. Всего в списке партии 77 человек.