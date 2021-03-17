Действующие депутаты БГК вновь идут на выборы. С какими теперь партиями

В Бишкекский городской кенеш баллотируются 27 партий. В общем в них 2012 человек, которые претендуют на 45 вакантных депутатских мандатов. Согласно поданным спискам партий, участвующих в выборах, большинство действующих депутатов намерены вновь получить место в БГК. Правда, под новыми знаменами.
Больше всего таких народных избранников в партиях "Ата-Журт Кыргызстан" и "Эмгек".
Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан". Ее возглавляет бизнесмен, экс-кандидат в президенты КР Бабур Тольбаев. Всего в списке 98 кандидатов в депутаты.
Политическая партия "Эмгек". Лидер партии - Мааткабылов Ырысбек - генеральный директор "ОсОО Аламедин базары". Всего в списке партии значатся 75 человек, среди них бизнесмены, юристы, инженеры и другие. А вот действующих депутатов Бишкекского горкенеша в нем
Есть еще Ашимов Айбек, он ведущий специалист в БГК.
Политическая партия "Ынтымак". Лидер партии депутат Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев. Всего в списке партии 71 кандидат.
В списке партии Кенжебаев Акназар записан как депутат БГК, но он является и.о. заведующего кафедрой бокса и тяжелой атлетики Кыргызской государсвенной академии физкультуры и спорта.
Ражапов Акжол стенографист аппарата БГК;
Алымбеков Максат руководитель Аппарата БГК.
Политическая партия "НДПК" (Народно-Демократическая Партия Кыргызстана). Лидером партии является генерал-майор Артур Медетбеков. Всего в списке партии 74 кандидата.
Политическая партия "Патриот". Директором партии является Абилдаев Бахтияр. Всего в списке партии 77 человек.