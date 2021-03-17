Сергей Шойгу предостерег США от размещения ракет в Европе

Министр обороны России Сергей Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, Японии, Южной Корее. Об этом сообщает газета "Московский Комсомолец" в среду, 17 марта.

"Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом", - сказал он.

В 2019 году Шойгу анонсировал создание в ближайшие годы наземного варианта комплекса "Калибр" морского базирования и наземного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Он пояснил, что это станет ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа 2020 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает все обвинения.

Источник: lenta.ru