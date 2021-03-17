Счетная палата РФ предупредила о риске нового топливного кризиса

Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года, об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год.

Аудиторы напоминают, что рост цен на топливо в мае 2018 года вынудил власти принять экстренные меры. "В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - отмечается в документе.

В Минэнерго, комментируя ситуацию, сообщили, что уже приняли ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также на обеспечение топливом регионов и доходности АЗС.

В ведомстве также отметили, что важную роль продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, минимизирующий эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость бензина в России. Именно благодаря этому цены на АЗС в прошлом году держались в рамках инфляции, добавили в Минэнерго, напомнив, что, в частности, розничная цена АИ-92 выросла за этот период на 2,2-2,5 процента при инфляции 4,9 процента.

Сейчас, чтобы реагировать на изменившиеся реалии мирового рынка, Минэнерго и Минфин занимаются корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. По словам вице-премьера Александра Новака, нововведения могут вступить в силу с 1 мая. Источник РИА Новости сообщал, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу - в 2022 году.

Кроме того, для стабилизации ситуации на топливном рынке наращивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, растут запасы топлива и его выпуск. С марта также повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11 процентов от месячного объема производства, дизельного топлива - до 7,5 процента и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - также до 7,5 процента.

В прошлую пятницу средняя цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов оказалась вблизи рекордного значения за всю историю наблюдений с 2018 года. Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжают расти уже 13 недель подряд, по данным Московской топливной ассоциации, за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал АИ-98 - на девять копеек, до 55,92 рубля за литр.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на пять процентов ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в России.

Источник: РИА новости