Погода
$ 84.69 - 84.89
€ 100.75 - 102.12

Счетная палата РФ предупредила о риске нового топливного кризиса

60  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года, об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2020 год.

Аудиторы напоминают, что рост цен на топливо в мае 2018 года вынудил власти принять экстренные меры. "В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - отмечается в документе.

В Минэнерго, комментируя ситуацию, сообщили, что уже приняли ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также на обеспечение топливом регионов и доходности АЗС.

В ведомстве также отметили, что важную роль продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, минимизирующий эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость бензина в России. Именно благодаря этому цены на АЗС в прошлом году держались в рамках инфляции, добавили в Минэнерго, напомнив, что, в частности, розничная цена АИ-92 выросла за этот период на 2,2-2,5 процента при инфляции 4,9 процента.

Сейчас, чтобы реагировать на изменившиеся реалии мирового рынка, Минэнерго и Минфин занимаются корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. По словам вице-премьера Александра Новака, нововведения могут вступить в силу с 1 мая. Источник РИА Новости сообщал, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу - в 2022 году.

Кроме того, для стабилизации ситуации на топливном рынке наращивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, растут запасы топлива и его выпуск. С марта также повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11 процентов от месячного объема производства, дизельного топлива - до 7,5 процента и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - также до 7,5 процента.

В прошлую пятницу средняя цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов оказалась вблизи рекордного значения за всю историю наблюдений с 2018 года. Средние цены на бензин на столичных АЗС продолжают расти уже 13 недель подряд, по данным Московской топливной ассоциации, за период с 9 по 15 марта сильнее всего подорожал АИ-98 - на девять копеек, до 55,92 рубля за литр.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на пять процентов ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в России.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398513
Теги:
ГСМ, Россия, Счетная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  