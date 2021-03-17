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В КР предлагают инициировать участие граждан в принятии законопроектов

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- Виктория Гунгер
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Оптимальным было бы участие граждан в принятии законопроектов, а также важных социальных, экономических и политических решений посредством Интернета. Это было бы не только демократично, но и безопасно: протестный потенциал был бы нивелирован, и граждане не выходили бы на улицы. Об этом сообщил в рамках онлайн конференции "Власть и общество: вопросы повышения уровня взаимодействия и доверия" политолог Азамат Темиркулов.

Он отметил, что доступ к скоростному мобильному Интернету есть у 90% населения.

- В Кыргызстане мощное гражданское общество, которое активно интересуется политикой. Это подтверждает наличие в стране большого количества политических партий и неправительственных организаций. Три переворота, случившихся в КР за 15 лет, говорят об отсутствии эффективных каналов коммуникации между властью и населением. В этом вопросе показателен пример России. Несмотря на огромную территорию, в РФ успешно функционируют платформы, где общество может выражать свое мнение, обратиться напрямую к той или иной госслужбе. Кроме того, в стране работает такой механизм, как онлайн-петиция, т.е. не нужно тратить время на сбор подписей – достаточно заполнить форму в интернете. И, что самое важное, такой документ будет принят к рассмотрению, - подчеркнул Темиркулов.

Политолог добавил, что внедрение подобных средств коммуникации оказало бы положительный эффект на общественно-политическую жизнь Кыргызстана.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/398514
Теги:
законопроект, население, Кыргызстан, политика
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