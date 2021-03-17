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Алмаз Насыров: Сегодня мы видим некую конфронтацию власти и общества

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- Виктория Гунгер
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Сегодня мы видим некую конфронтацию власти и общества, отсутствие эффективного диалога. Причем такое "поведение" носит манипулятивный характер как со стороны власти, так и институтов гражданского общества. Об этом сообщил в рамках онлайн конференции "Власть и общество: вопросы повышения уровня взаимодействия и доверия" эксперт по вопросам госуправления Алмаз Насыров.

Он отметил, что отдельные политические процессы входят в противоречие с потребностью общества в проведении широких социальных и политических реформ.

- Год от года власть становится все более нетерпимой к проявлениям независимости со стороны любых политических сил, также ограничивается активность гражданского общества, - считает Насыров.

В процессах общественного и государственного развития большую роль должна играть молодежь.

- Однако в Кыргызстане принципы и механизмы взаимодействия властных структур с молодежью пока не имеют четкого определения. Взаимодействие носит несистемный характер, ограничиваясь целевыми встречами, - добавил Алмаз Насыров.

Отметим, конференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/398517
Теги:
население, Кыргызстан, политика, власть
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